https://ria.ru/20221228/microsoft-1841848831.html

Microsoft пока не собирается возвращаться в Россию, считает эксперт

Microsoft пока не собирается возвращаться в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 28.12.2022

Microsoft пока не собирается возвращаться в Россию, считает эксперт

Компания Microsoft пока не собирается возвращаться в Россию, но пытается нивелировать ущерб от ухода с российского рынка, разрешив скачивание Windows для... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:39

2022-12-28T11:39

2022-12-28T11:39

технологии

экономика

эльдар муртазин

россия

microsoft corporation

mobile research group

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания Microsoft пока не собирается возвращаться в Россию, но пытается нивелировать ущерб от ухода с российского рынка, разрешив скачивание Windows для российских пользователей, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее в среду газета "Известия" написала, что компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России. "Компания Microsoft не собирается возвращаться в Россию, потому что в данный момент это невозможно из-за режима санкций. Компания стремительно теряет российский рынок, для них очень важно сделать и приложить усилия для того, чтобы замедлить это падение, сократить его до максимальных величин... Это попытка нивелировать тот ущерб, который у компании сегодня есть в России", - сказал Муртазин. По словам эксперта, дело в том, что блокировка обновлений подталкивает людей искать альтернативные варианты использования продуктов компании. Ранее, в конце сентября, Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы - Windows 11. Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20221228/kompyuter-1841838895.html

https://ria.ru/20221121/khakery-1832975893.html

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технологии, экономика, эльдар муртазин, россия, microsoft corporation, mobile research group