01:40 28.12.2022 (обновлено: 01:44 28.12.2022)
СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России
"Известия": компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по программному обеспечению.
В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен.
"Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows... Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7", - сообщает издание.
Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа, как пояснили эксперты, активировать его не получится.
Корпорация Microsoft 4 марта объявила об уходе с российского рынка, в частности приостановив продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России и увольнении 400 работавших здесь сотрудников. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.