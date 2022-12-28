https://ria.ru/20221228/microsoft-1841789335.html

СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России

СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России

Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по программному обеспечению. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T01:40

2022-12-28T01:40

2022-12-28T01:44

россия

украина

microsoft corporation

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по программному обеспечению.В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен. "Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows... Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7", - сообщает издание.Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа, как пояснили эксперты, активировать его не получится.Корпорация Microsoft 4 марта объявила об уходе с российского рынка, в частности приостановив продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России и увольнении 400 работавших здесь сотрудников. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20220623/micrisoft-1797620101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/microsoft-1796568944.html

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россия, украина, microsoft corporation