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СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России - РИА Новости, 28.12.2022
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СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России
СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России - РИА Новости, 28.12.2022
СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России
Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по программному обеспечению. РИА Новости, 28.12.2022
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россия
украина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по программному обеспечению.В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен. "Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows... Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7", - сообщает издание.Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа, как пояснили эксперты, активировать его не получится.Корпорация Microsoft 4 марта объявила об уходе с российского рынка, в частности приостановив продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России и увольнении 400 работавших здесь сотрудников. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://ria.ru/20220623/micrisoft-1797620101.html
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россия, украина, microsoft corporation
Россия, Украина, Microsoft Corporation
01:40 28.12.2022 (обновлено: 01:44 28.12.2022)
 
СМИ: Microsoft снова разрешила скачивать Windows в России

"Известия": компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России

© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России, пишут "Известия" со ссылкой на специалистов по программному обеспечению.
В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен.
Офис Microsoft - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении бизнеса в России
"Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows... Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7", - сообщает издание.
Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа, как пояснили эксперты, активировать его не получится.
Корпорация Microsoft 4 марта объявила об уходе с российского рынка, в частности приостановив продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России и увольнении 400 работавших здесь сотрудников. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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19 июня, 15:48В мире
Microsoft запретила россиянам скачивать ОС Windows, пишут СМИ
 
РоссияУкраинаMicrosoft Corporation
 
 
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