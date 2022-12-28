https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html

Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 28.12.2022

Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не связал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях с тем, что она пытается не отстать от... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:06

2022-12-28T21:06

2022-12-28T21:10

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не связал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях с тем, что она пытается не отстать от "поезда" русофобии. Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) в интервью ежедневнику Die Zeit заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что считала ошибочным вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году. Министр отметил, что за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель в разговоре с президентом Владимиром Путиным, который привлекал ее внимание к необходимости решения вопросов особого статуса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, сказала, что на самом деле Москва решает все в Донбассе и Москва должна договариваться с Киевом. "Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. По словам министра, война против России была объявлена достаточно давно - после того, как состоялся госпереворот на Украине, "оркестрированный США" и поддержанный Евросоюзом, и после того, как минские договоренности никто не собирался выполнять, что и "подтвердила" Меркель.

https://ria.ru/20221228/merkel-1841789563.html

https://ria.ru/20221214/konflikt-1838726968.html

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в мире, ангела меркель, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, киев, нато