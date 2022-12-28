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Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 28.12.2022
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Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях
Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 28.12.2022
Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не связал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях с тем, что она пытается не отстать от... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:06
2022-12-28T21:10
в мире
ангела меркель
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не связал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях с тем, что она пытается не отстать от "поезда" русофобии. Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) в интервью ежедневнику Die Zeit заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что считала ошибочным вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году. Министр отметил, что за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель в разговоре с президентом Владимиром Путиным, который привлекал ее внимание к необходимости решения вопросов особого статуса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, сказала, что на самом деле Москва решает все в Донбассе и Москва должна договариваться с Киевом. "Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. По словам министра, война против России была объявлена достаточно давно - после того, как состоялся госпереворот на Украине, "оркестрированный США" и поддержанный Евросоюзом, и после того, как минские договоренности никто не собирался выполнять, что и "подтвердила" Меркель.
https://ria.ru/20221228/merkel-1841789563.html
https://ria.ru/20221214/konflikt-1838726968.html
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в мире, ангела меркель, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, киев, нато
В мире, Ангела Меркель, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, НАТО
21:06 28.12.2022 (обновлено: 21:10 28.12.2022)
 
Лавров прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

Лавров не связал слова Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не связал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях с тем, что она пытается не отстать от "поезда" русофобии.
Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) в интервью ежедневнику Die Zeit заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что считала ошибочным вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 01:51
Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине
Министр отметил, что за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель в разговоре с президентом Владимиром Путиным, который привлекал ее внимание к необходимости решения вопросов особого статуса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, сказала, что на самом деле Москва решает все в Донбассе и Москва должна договариваться с Киевом.
"Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
По словам министра, война против России была объявлена достаточно давно - после того, как состоялся госпереворот на Украине, "оркестрированный США" и поддержанный Евросоюзом, и после того, как минские договоренности никто не собирался выполнять, что и "подтвердила" Меркель.
Хайнц-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 20:31
Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате
 
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