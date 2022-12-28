https://ria.ru/20221228/merkel-1841789563.html

Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине

Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.12.2022

Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T01:51

2022-12-28T01:51

2022-12-28T03:09

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РИМ, 28 дек – РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта на Украине. В ответ на соответствующий вопрос итальянского еженедельника Sette она заявила, что такой "вопрос не ставится". Политик также призналась, что точно не знает, как может закончится конфликт на Украине. "Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - выразила уверенность бывший канцлер. При этом Меркель добавила, что существует разницам между "вынужденным миром", которого она не хочет, и "открытым и дружеским разговором".В интервью журналу, который является приложением к газете Corriere della Sera, Меркель подчеркнула, что будучи канцлером Германии она принимала решения в отношении России и Украины, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной. "Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной", - заявила она. Меркель выразила мнение, что возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО, о чем шли дискуссии в 2008 году, стало бы ошибкой. Она отметила, что при этом зачастую не брались в расчет последствия, которые могло бы иметь такое решение, как в плане реакции со стороны России, так и для самой НАТО. Экс-канцлер также подтвердила свою оценку Минских соглашений, которую она высказала в начале декабря в интервью немецкой газете Die Zeit. "Все мы понимали, что это был замороженный конфликт, что проблема не была решена, но именно это дало Украине драгоценное время", - констатировала она. Отвечая на вопрос о причинах запуска газопровода "Северный поток — 2", Меркель обратила внимание на то, что это сейчас "каждая молекула российского газа представляется дьяволом". "С другой стороны, разрешение на "Северный поток — 2" запрашивала не Федеративная Республика Германия, а компании. Для правительства и для меня это был вопрос о том, принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении "Северного потока — 2", - пояснила политик. По ее словам, такой отказ в сочетании с Минскими соглашениями лишь обострил бы отношения с Россией. "Энергетическая зависимость возникла, потому что из Голландии и Великобритании поступало меньше газа, а объемы его добычи в Норвегии были ограничены", - отметила Меркель. Кроме того, бывшая канцлер заявила, что реакция Запада на воссоединение Крыма с Россией была недостаточно жесткой и быстрой. В этой связи она напомнила об исключении России из G8, о размещении сил НАТО в балтийском регионе и о решении увеличить военные расходы стран альянса до 2% ВВП."Но и мы должны были быстрее реагировать на агрессивность России. Несмотря на увеличение, Германия не достигла цели в два процента. И я тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела", - заявила она. В начале декабря Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.Как заявил президент России Владимир Путин, после признания экс-канцлера возникает вопрос доверия, но договариваться по украинскому вопросу придется.В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.В начале 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась, и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221212/merkel-1838199814.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/merkel-1837397213.html

https://ria.ru/20220617/merkel-1796300253.html

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