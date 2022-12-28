11:35 28.12.2022 (обновлено: 13:47 28.12.2022)
Медведев назвал условие возвращения "предателей" в Россию
Зампред Совбеза Медведев назвал врагами общества тех, кто призывает к поражению России
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Возвращение в Россию тех, кто желает ей поражения в спецоперации, возможно после раскаяния, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telеgram-канале.
Политик напомнил, что больше ста лет назад оппозиционеры уже желали стране поражения в Первой мировой, что привело к гибели империи, двум революциям и кровопролитной Гражданской войне.
Сейчас в адрес власти вновь раздаются проклятия тех, кто "свалил за кордон", они зачастую высказывают мечты об уничтожении нынешней России, продолжил зампред Совбеза.
По его мнению, таких людей стоит рассматривать как врагов общества вне зависимости от того, открыты ли против них административные или уголовные дела. Кроме того, нужно полностью исключить для них возможность получать какие-либо доходы из России.
"Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование", — говорится в публикации.
При этом Медведев добавил, что лучше бы этим людям не возвращаться.