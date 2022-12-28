https://ria.ru/20221228/medvedev-1841847649.html

Медведев назвал условие возвращения "предателей" в Россию

Медведев назвал условие возвращения "предателей" в Россию - РИА Новости, 28.12.2022

Медведев назвал условие возвращения "предателей" в Россию

Возвращение в Россию тех, кто желает ей поражения в спецоперации, возможно после раскаяния, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:35

2022-12-28T11:35

2022-12-28T13:47

специальная военная операция на украине

россия

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Возвращение в Россию тех, кто желает ей поражения в спецоперации, возможно после раскаяния, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telеgram-канале.Политик напомнил, что больше ста лет назад оппозиционеры уже желали стране поражения в Первой мировой, что привело к гибели империи, двум революциям и кровопролитной Гражданской войне.Сейчас в адрес власти вновь раздаются проклятия тех, кто "свалил за кордон", они зачастую высказывают мечты об уничтожении нынешней России, продолжил зампред Совбеза.По его мнению, таких людей стоит рассматривать как врагов общества вне зависимости от того, открыты ли против них административные или уголовные дела. Кроме того, нужно полностью исключить для них возможность получать какие-либо доходы из России.При этом Медведев добавил, что лучше бы этим людям не возвращаться.

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, дмитрий медведев