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Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга - РИА Новости, 28.12.2022
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Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга
Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга - РИА Новости, 28.12.2022
Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга
Рост энергопотребления майнерами в России дает большие нагрузки на сети, нужно создать условия для легального майнинга, при этом рост промышленного майнинга... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:29
2022-12-28T16:14
россия
экономика
николай шульгинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рост энергопотребления майнерами в России дает большие нагрузки на сети, нужно создать условия для легального майнинга, при этом рост промышленного майнинга может потребовать строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, заявил министр энергетики Николай Шульгинов."Позиция Минэнерго всегда основывалась на том, что нужно создать условия работы майнинга, мы наблюдаем рост потребления населением в некоторых регионах. Когда население занимается майнингом, идет рост потребления, нагрузка на сеть, повреждается иногда сеть", - рассказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".Министр напомнил, что в частности для регулирования потребления майнерами правительство РФ приняло решение ввести дифференциацию тарифов в зависимости от объема потребления."Что касается промышленного майнинга, он тоже растет, растет в основном в регионах, где тариф низкий. В этих регионах наблюдаем рост потребления и рост значительный, который мы должны учесть при рассмотрении схемы программы развития на следующий период и, скорее всего, не обойдется без строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири", - добавил Шульгинов.
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россия, экономика, николай шульгинов
Россия, Экономика, Николай Шульгинов
15:29 28.12.2022 (обновлено: 16:14 28.12.2022)
 
Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга

Шульгинов: рост майнинга может потребовать строительства генерации на юго-востоке Сибири

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рост энергопотребления майнерами в России дает большие нагрузки на сети, нужно создать условия для легального майнинга, при этом рост промышленного майнинга может потребовать строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
"Позиция Минэнерго всегда основывалась на том, что нужно создать условия работы майнинга, мы наблюдаем рост потребления населением в некоторых регионах. Когда население занимается майнингом, идет рост потребления, нагрузка на сеть, повреждается иногда сеть", - рассказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр напомнил, что в частности для регулирования потребления майнерами правительство РФ приняло решение ввести дифференциацию тарифов в зависимости от объема потребления.
"Что касается промышленного майнинга, он тоже растет, растет в основном в регионах, где тариф низкий. В этих регионах наблюдаем рост потребления и рост значительный, который мы должны учесть при рассмотрении схемы программы развития на следующий период и, скорее всего, не обойдется без строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири", - добавил Шульгинов.
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 15:48
Шульгинов сообщил о росте экспорта электроэнергии из России
 
РоссияЭкономикаНиколай Шульгинов
 
 
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