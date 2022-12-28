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Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос - РИА Новости, 28.12.2022
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Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос
Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос - РИА Новости, 28.12.2022
Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос
Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:06
2022-12-28T13:06
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai. Как следует из результатов опроса, 87% респондентов считают, что ситуация в Литве за последний год ухудшилась, 12% - что улучшилась, 1% затруднился с ответом. Отмечается, что среди "оптимистов" преобладает молодежь до 30 лет, жители крупных городов, лица с высшим образованием и доходами свыше 1,8 тысяч евро на семью, работники госсектора и лица, придерживающиеся правых взглядов. Исследователи также отмечают, что за последний месяц число считающих, что ситуация в Литве улучшилась, стало меньше на 3%, а по сравнению с 2021 годом количество "пессимистов" выросло на 7%. Опрос проводился с 17 ноября по 2 декабря методом личных опросов, в нем участвовали 1015 жителей Литвы не моложе 18 лет, погрешность - 3,1%.
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в мире, литва
В мире, Литва
13:06 28.12.2022
 
Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос

Baltijos tyrimai: 87 процентов жителей считают, что ситуация в Литве за год ухудшилась

© Fotolia / bokstazПанорама столицы Литвы Вильнюса
Панорама столицы Литвы Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Fotolia / bokstaz
Панорама столицы Литвы Вильнюса . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai.
Как следует из результатов опроса, 87% респондентов считают, что ситуация в Литве за последний год ухудшилась, 12% - что улучшилась, 1% затруднился с ответом.
Отмечается, что среди "оптимистов" преобладает молодежь до 30 лет, жители крупных городов, лица с высшим образованием и доходами свыше 1,8 тысяч евро на семью, работники госсектора и лица, придерживающиеся правых взглядов.
Исследователи также отмечают, что за последний месяц число считающих, что ситуация в Литве улучшилась, стало меньше на 3%, а по сравнению с 2021 годом количество "пессимистов" выросло на 7%.
Опрос проводился с 17 ноября по 2 декабря методом личных опросов, в нем участвовали 1015 жителей Литвы не моложе 18 лет, погрешность - 3,1%.
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