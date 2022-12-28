https://ria.ru/20221228/litva-1841880825.html

Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос

Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос - РИА Новости, 28.12.2022

Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос

Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:06

2022-12-28T13:06

2022-12-28T13:06

в мире

литва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai. Как следует из результатов опроса, 87% респондентов считают, что ситуация в Литве за последний год ухудшилась, 12% - что улучшилась, 1% затруднился с ответом. Отмечается, что среди "оптимистов" преобладает молодежь до 30 лет, жители крупных городов, лица с высшим образованием и доходами свыше 1,8 тысяч евро на семью, работники госсектора и лица, придерживающиеся правых взглядов. Исследователи также отмечают, что за последний месяц число считающих, что ситуация в Литве улучшилась, стало меньше на 3%, а по сравнению с 2021 годом количество "пессимистов" выросло на 7%. Опрос проводился с 17 ноября по 2 декабря методом личных опросов, в нем участвовали 1015 жителей Литвы не моложе 18 лет, погрешность - 3,1%.

https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833528241.html

литва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва