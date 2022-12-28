https://ria.ru/20221228/litva-1841880825.html
Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос
Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос - РИА Новости, 28.12.2022
Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос
Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:06
2022-12-28T13:06
2022-12-28T13:06
в мире
литва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai. Как следует из результатов опроса, 87% респондентов считают, что ситуация в Литве за последний год ухудшилась, 12% - что улучшилась, 1% затруднился с ответом. Отмечается, что среди "оптимистов" преобладает молодежь до 30 лет, жители крупных городов, лица с высшим образованием и доходами свыше 1,8 тысяч евро на семью, работники госсектора и лица, придерживающиеся правых взглядов. Исследователи также отмечают, что за последний месяц число считающих, что ситуация в Литве улучшилась, стало меньше на 3%, а по сравнению с 2021 годом количество "пессимистов" выросло на 7%. Опрос проводился с 17 ноября по 2 декабря методом личных опросов, в нем участвовали 1015 жителей Литвы не моложе 18 лет, погрешность - 3,1%.
https://ria.ru/20221123/inflyatsiya-1833528241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва
Большинство жителей считают, что ситуация в Литве ухудшилась, показал опрос
Baltijos tyrimai: 87 процентов жителей считают, что ситуация в Литве за год ухудшилась
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Почти 90% жителей Литвы считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют данные опроса компании Baltijos tyrimai
.
Как следует из результатов опроса, 87% респондентов считают, что ситуация в Литве за последний год ухудшилась, 12% - что улучшилась, 1% затруднился с ответом.
Отмечается, что среди "оптимистов" преобладает молодежь до 30 лет, жители крупных городов, лица с высшим образованием и доходами свыше 1,8 тысяч евро на семью, работники госсектора и лица, придерживающиеся правых взглядов.
Исследователи также отмечают, что за последний месяц число считающих, что ситуация в Литве улучшилась, стало меньше на 3%, а по сравнению с 2021 годом количество "пессимистов" выросло на 7%.
Опрос проводился с 17 ноября по 2 декабря методом личных опросов, в нем участвовали 1015 жителей Литвы не моложе 18 лет, погрешность - 3,1%.