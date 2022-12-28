https://ria.ru/20221228/lisitsa-1841804896.html

В Венеции отменили концерт пианистки Лисицы, поддержавшей ДНР

В Венеции отменили концерт пианистки Лисицы, поддержавшей ДНР - РИА Новости, 28.12.2022

В Венеции отменили концерт пианистки Лисицы, поддержавшей ДНР

Итальянская ассоциация Musikamera перенесла на неопределенный срок концерт пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы после того, как в местных... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:21

2022-12-28T08:21

2022-12-28T08:21

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РИМ, 28 дек – РИА Новости. Итальянская ассоциация Musikamera перенесла на неопределенный срок концерт пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы после того, как в местных соцсетях на это мероприятие обратили журналисты и украинские блогеры. Два концерта Лисицы должны были пройти в апреле на сцене знаменитого театра La Fenice в Венеции. Программу нового сезона ассоциация Musikamera опубликовала в середине ноября, однако присутствие пианистки привлекло внимание только несколько дней назад. В ответ на обращения в Twitter, где особый акцент делался на посещении Лисицей Мариуполя прошлой весной и концерта по случаю Дня Победы, la Fenice в комментарии в Twitter коротко сообщил, что выступление пианистки "было отменено". Затем упоминание о нем пропало из календаря мероприятий La Fenice, хотя билеты на оба вечера по 25 евро до сих пор доступны для одном из сайтов. Администрация La Fenice в ответ на запрос РИА Новости предложила обратиться к Musikamera как организаторам концертов. Президент ассоциации Соня Гуэтта-Финци в письменном ответе корреспонденту подтвердила перенос концертов Лисицы 4 и 5 апреля. "К сожалению, мы стали свидетелями, что в случае с пианисткой Валентиной Лисицей внимание и соответствующие комментарии, которые поступили нам относительно присутствия исполнительницы в программе нашего сезона, носили, к нашему изумлению, исключительно политический, а не художественный характер", - говорилось в заявлении. Ассоциация подчеркивает, что для участия в музыкальных сезонах приглашались исполнители, репертуар которых никогда не испытывал и не будет испытывать в будущем "ограничений и дискриминации", связанных с происхождением музыкантов. "Соглашаясь со мнением артистки о том, что "музыка, искусство находятся над политикой" мы считаем необходимым и уважительным, прежде всего в отношении исполнителя, перенести концерт на будущее, на то время, когда любой комментарий или наблюдение относительно решения, сделанного исполнителем, будут иметь исключительно художественный, музыкальный и исполнительский характер", - говорится в коммюнике главы ассоциации-организатора концертов. Сама Лисица заявила РИА Новости, что осталась разочарована решением Musikamera. По ее словам, ее оскорбило первоначальное желание организаторов пригласить исполнить произведения Рахманинова только из-за ее национальности: Лисица является уроженкой Киева. Нынешние организаторы сообщили ей, что тем самым хотели поддержать Украину "в столь тяжелое время". Кроме того, в Musikamera признались, что не знали о концерте Лисицы в Мариуполе, объяснив среди прочего свое решение беспокойством за безопасность пианистки. В ответном письме Гуэтте-Финци Лисица рассказала, что осенью исполнила произведения Рахманинова в Тоскане и организаторы этих концертов также получали угрозы и призывы к отмене концертов. По ее словам, одно из этих выступлений началось с речи мэра города, которая отказалась уступать письмам с требованиями не пускать Лисицу на сцену. "Еще одним смертным грехом, по-моему, должно стать малодушие", - заявила пианистка РИА Новости в связи с заявлением венецианских организаторов. Исполнитель на музыкальной сцене, добавила она, должен быть сродни врачу, пациенты которого получают помощь вне зависимости от своих религиозных и политических взглядов. Лисица родилась в Киеве, но в 1991 году переехала в США. Широкому зрителю пианистка стала известна благодаря каналу на YouTube, где она исполняет произведения Листа, Бетховена, Шопена и Рахманинова. С 2015 года музыкант регулярно приезжает с концертами в Донецк в поддержку жителей Донбасса. В сентябре 2021 года Лисица получила паспорт ДНР из рук главы республики. В мае этого года на улице Мариуполя она сыграла в честь праздника 9 Мая.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html

https://ria.ru/20221224/itogi-1840936026.html

https://ria.ru/20221101/evropa-1828250039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

валентина лисица, венеция, украина, музыка, донецкая народная республика, донбасс, новости культуры