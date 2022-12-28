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Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина - РИА Новости, 28.12.2022
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Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина
Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина - РИА Новости, 28.12.2022
Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина
Читатели французской газеты Le Figaro спрогнозировали неприятные последствия для Запада от ограничения цен на российскую нефть и ответных мер со стороны Москвы. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T03:39
2022-12-28T03:58
владимир путин
россия
цены на нефть
москва
китай
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro спрогнозировали неприятные последствия для Запада от ограничения цен на российскую нефть и ответных мер со стороны Москвы.Ранее, во вторник, президент Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. Указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".Французские читатели дали свой прогноз относительно последствий для Запада после принятых российским руководством ответных шагов.“Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", – указал комментатор с ником Jolo la Trompette.“Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени…это нелепая мера”, – выразил уверенность enreve.“По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой”, – заметил rococolag.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221227/neft-1841764311.html
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владимир путин, россия, цены на нефть, москва, китай, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Владимир Путин, Россия, Цены на нефть, Москва, Китай, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
03:39 28.12.2022 (обновлено: 03:58 28.12.2022)
 
Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина

Читатели Le Figaro предрекли Западу проблемы после ответа России на лимит цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro спрогнозировали неприятные последствия для Запада от ограничения цен на российскую нефть и ответных мер со стороны Москвы.
Ранее, во вторник, президент Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. Указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".
Нефтяная качалка, Россия - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 20:01
Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля
Французские читатели дали свой прогноз относительно последствий для Запада после принятых российским руководством ответных шагов.
“Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", – указал комментатор с ником Jolo la Trompette.

“Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС. ….некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры, и какую опасность они представляют для ЕС”, – заметил TIESSE DI HOYE.

“Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени…это нелепая мера”, – выразил уверенность enreve.
“По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой”, – заметил rococolag.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 06:16
СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС
 
Владимир ПутинРоссияЦены на нефтьМоскваКитайЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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