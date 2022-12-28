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Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина

Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина - РИА Новости, 28.12.2022

Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина

Читатели французской газеты Le Figaro спрогнозировали неприятные последствия для Запада от ограничения цен на российскую нефть и ответных мер со стороны Москвы. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:39

2022-12-28T03:39

2022-12-28T03:58

владимир путин

россия

цены на нефть

москва

китай

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro спрогнозировали неприятные последствия для Запада от ограничения цен на российскую нефть и ответных мер со стороны Москвы.Ранее, во вторник, президент Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. Указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".Французские читатели дали свой прогноз относительно последствий для Запада после принятых российским руководством ответных шагов.“Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", – указал комментатор с ником Jolo la Trompette.“Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени…это нелепая мера”, – выразил уверенность enreve.“По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой”, – заметил rococolag.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221227/neft-1841764311.html

https://ria.ru/20221126/neft-1834397438.html

россия

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китай

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владимир путин, россия, цены на нефть, москва, китай, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире