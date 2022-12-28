03:39 28.12.2022 (обновлено: 03:58 28.12.2022)
Французы предрекли Западу проблемы после указа Путина
Читатели Le Figaro предрекли Западу проблемы после ответа России на лимит цен на нефть
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro спрогнозировали неприятные последствия для Запада от ограничения цен на российскую нефть и ответных мер со стороны Москвы.
Ранее, во вторник, президент Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. Указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".
Французские читатели дали свой прогноз относительно последствий для Запада после принятых российским руководством ответных шагов.
“Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС. ….некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры, и какую опасность они представляют для ЕС”, – заметил TIESSE DI HOYE.
“Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени…это нелепая мера”, – выразил уверенность enreve.
“По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой”, – заметил rococolag.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.