https://ria.ru/20221228/lekarstva-1841908461.html

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России - РИА Новости, 28.12.2022

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России

Ситуация с лекарствами в России оценивается как стабильная, но нужно наращивать как научные, так и промышленные компетенции, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:17

2022-12-28T14:17

2022-12-28T14:17

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация с лекарствами в России оценивается как стабильная, но нужно наращивать как научные, так и промышленные компетенции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Поэтому активный спрос на одни и те же лекарственные препараты, медицинские изделия во всех странах, поэтому независимость вот эта от ситуации, конечно же, подталкивает всех делать активные шаги по развитию производства, поэтому в Российской Федерации мы оцениваем сегодня ситуацию как стабильную, но мы должны помнить о том, что расчетные компетенции и научные, и промышленные - это ... задача сегодняшнего дня, и ни в коем разе ее нельзя откладывать на завтра", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что ни одна страна в мире не имеет полного ассортимента производства медицинской продукции, лекарственных препаратов, медицинских изделий, но развитые страны стараются создать у себя как можно больше производственных площадок, что стало особенно заметно после пандемии.

https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840315246.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия