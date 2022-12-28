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Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год - РИА Новости, 28.12.2022
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Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год
Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год - РИА Новости, 28.12.2022
Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год
Правительство России обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на следующий год, в него, в том... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:22
2022-12-28T22:22
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на следующий год, в него, в том числе, добавлена комбинация препаратов для лечения ВИЧ и исключен мельдоний, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу из перечня исключен препарат мельдоний, предназначенный для лечения сердца. При этом добавлена комбинация противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции Тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, уточняется в документе. Кроме того, в перечень жизненно важных лекарств теперь будет входить препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза пэгаспаргаза, который известен под торговым наименованием "Онкаспар". Распоряжение вступит в силу через два месяца после опубликования.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
22:22 28.12.2022
 
Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год

Правительство обновило перечень жизненно важных лекарственных препаратов на 2023 год

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на следующий год, в него, в том числе, добавлена комбинация препаратов для лечения ВИЧ и исключен мельдоний, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 12 октября 2019 года", - говорится в распоряжении кабмина.
Согласно документу из перечня исключен препарат мельдоний, предназначенный для лечения сердца.
При этом добавлена комбинация противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции Тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, уточняется в документе.
Кроме того, в перечень жизненно важных лекарств теперь будет входить препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза пэгаспаргаза, который известен под торговым наименованием "Онкаспар".
Распоряжение вступит в силу через два месяца после опубликования.
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