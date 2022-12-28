https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html

Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год

Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год - РИА Новости, 28.12.2022

Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год

Правительство России обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на следующий год, в него, в том... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:22

2022-12-28T22:22

2022-12-28T22:22

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России обновило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на следующий год, в него, в том числе, добавлена комбинация препаратов для лечения ВИЧ и исключен мельдоний, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу из перечня исключен препарат мельдоний, предназначенный для лечения сердца. При этом добавлена комбинация противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции Тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, уточняется в документе. Кроме того, в перечень жизненно важных лекарств теперь будет входить препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза пэгаспаргаза, который известен под торговым наименованием "Онкаспар". Распоряжение вступит в силу через два месяца после опубликования.

https://ria.ru/20221228/sertifikaty-1842047675.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия