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В Москве лед с крыши упал на голову генералу МЧС

В Москве лед с крыши упал на голову генералу МЧС - РИА Новости, 28.12.2022

В Москве лед с крыши упал на голову генералу МЧС

В Москве лед с крыши дома упал на голову действующего генерала МЧС России, его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:27

2022-12-28T17:27

2022-12-28T18:28

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Москве лед с крыши дома упал на голову действующего генерала МЧС России, его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Пострадавший является генерал-лейтенантом МЧС России. Он доставлен в 67-ю клиническую больницу, находится в сознании", — рассказал собеседник агентства.Официально звание и место работы пострадавшего не уточняется. По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел днем на западе города, "с нежилого здания на улице Инициативная (район Фили-Давыдково) на мужчину упала наледь".Во время проверки ведомство выяснило, что договор на очистку этой крыши, по предварительным данным, ни с кем не заключался. Сейчас устанавливаются ответственные "за содержание нежилого здания от снега и наледи".

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Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве 2022-12-28T17:27 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)