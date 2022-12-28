https://ria.ru/20221228/led-1841984590.html
В Москве лед с крыши упал на голову генералу МЧС
В Москве лед с крыши упал на голову генералу МЧС - РИА Новости, 28.12.2022
В Москве лед с крыши упал на голову генералу МЧС
В Москве лед с крыши дома упал на голову действующего генерала МЧС России, его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:27
2022-12-28T17:27
2022-12-28T18:28
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Москве лед с крыши дома упал на голову действующего генерала МЧС России, его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Пострадавший является генерал-лейтенантом МЧС России. Он доставлен в 67-ю клиническую больницу, находится в сознании", — рассказал собеседник агентства.Официально звание и место работы пострадавшего не уточняется. По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел днем на западе города, "с нежилого здания на улице Инициативная (район Фили-Давыдково) на мужчину упала наледь".Во время проверки ведомство выяснило, что договор на очистку этой крыши, по предварительным данным, ни с кем не заключался. Сейчас устанавливаются ответственные "за содержание нежилого здания от снега и наледи".
https://ria.ru/20221227/naled-1841668605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве
Момент падения глыбы льда на генерала МЧС в Москве
2022-12-28T17:27
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:27 28.12.2022 (обновлено: 18:28 28.12.2022)
В Москве лед с крыши упал на голову генералу МЧС
В Москве лед с крыши дома упал на голову генерала МЧС России, его госпитализировали
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Москве лед с крыши дома упал на голову действующего генерала МЧС России, его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пострадавший является генерал-лейтенантом МЧС России. Он доставлен в 67-ю клиническую больницу, находится в сознании", — рассказал собеседник агентства.
Официально звание и место работы пострадавшего не уточняется. По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел днем на западе города, "с нежилого здания на улице Инициативная (район Фили-Давыдково) на мужчину упала наледь".
Во время проверки ведомство выяснило, что договор на очистку этой крыши, по предварительным данным, ни с кем не заключался. Сейчас устанавливаются ответственные "за содержание нежилого здания от снега и наледи".