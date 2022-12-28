https://ria.ru/20221228/kurs-1841925633.html

Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Курс доллара поднялся выше 72 рублей - РИА Новости, 28.12.2022

Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности - выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:00

2022-12-28T15:00

2022-12-28T15:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности - выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос на 1,58 рубля - до 71,98 рубля, евро - на 1,26 рубля, до 76,26 рубля, юань - на 23 копейки, до 10,21 рубля.Минутами ранее доллар максимально дорожал до 72,06 рубля – максимума с 22 декабря.

https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1841805972.html

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экономика, московская биржа, цены на нефть