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Курс доллара поднялся выше 72 рублей
Курс доллара поднялся выше 72 рублей - РИА Новости, 28.12.2022
Курс доллара поднялся выше 72 рублей
Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности - выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:00
2022-12-28T15:00
2022-12-28T15:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности - выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос на 1,58 рубля - до 71,98 рубля, евро - на 1,26 рубля, до 76,26 рубля, юань - на 23 копейки, до 10,21 рубля.Минутами ранее доллар максимально дорожал до 72,06 рубля – максимума с 22 декабря.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
15:00 28.12.2022 (обновлено: 15:07 28.12.2022)
Курс доллара поднялся выше 72 рублей
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей