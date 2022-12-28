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Курс доллара поднялся выше 72 рублей - РИА Новости, 28.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221228/kurs-1841925633.html
Курс доллара поднялся выше 72 рублей
Курс доллара поднялся выше 72 рублей - РИА Новости, 28.12.2022
Курс доллара поднялся выше 72 рублей
Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности - выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:00
2022-12-28T15:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности - выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос на 1,58 рубля - до 71,98 рубля, евро - на 1,26 рубля, до 76,26 рубля, юань - на 23 копейки, до 10,21 рубля.Минутами ранее доллар максимально дорожал до 72,06 рубля – максимума с 22 декабря.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
15:00 28.12.2022 (обновлено: 15:07 28.12.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рубль днем усиливает снижение: доллар вернулся на уровни недельной давности - выше 72 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос на 1,58 рубля - до 71,98 рубля, евро - на 1,26 рубля, до 76,26 рубля, юань - на 23 копейки, до 10,21 рубля.
Минутами ранее доллар максимально дорожал до 72,06 рубля – максимума с 22 декабря.
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 08:35
Орешкин заявил, что основная волна мировой инфляции уже позади
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаЦены на нефть
 
 
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