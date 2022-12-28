https://ria.ru/20221228/krizis-1842036202.html

Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине

Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2022

Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине

Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам телефонного... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:56

2022-12-28T19:56

2022-12-28T19:56

специальная военная операция на украине

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ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и его российским коллегой Сергеем Лавровым. По информации агентства, саудовский министр отметил, что "королевство продолжит поддерживать международные усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине". Помимо ситуации на Украине, согласно сообщению агентства, министры обсудили "двусторонние отношения между двумя дружественными странами, варианты их поддержки и укрепления в различных областях, также произошел обмен мнениями о развитии событий на региональной и международной аренах".

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

саудовская аравия

украина

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в мире, цены на нефть, сергей лавров, саудовская аравия, украина, эр-рияд (город)