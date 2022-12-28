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Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/krizis-1842036202.html
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2022
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине
Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам телефонного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:56
2022-12-28T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
сергей лавров
саудовская аравия
украина
эр-рияд (город)
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ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и его российским коллегой Сергеем Лавровым. По информации агентства, саудовский министр отметил, что "королевство продолжит поддерживать международные усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине". Помимо ситуации на Украине, согласно сообщению агентства, министры обсудили "двусторонние отношения между двумя дружественными странами, варианты их поддержки и укрепления в различных областях, также произошел обмен мнениями о развитии событий на региональной и международной аренах".
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
саудовская аравия
украина
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, саудовская аравия, украина, эр-рияд (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, Украина, Эр-Рияд (город)
19:56 28.12.2022
 
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине

Глава МИД Саудовской Аравии Сауд: Эр-Рияд продолжит усилия по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и его российским коллегой Сергеем Лавровым.
По информации агентства, саудовский министр отметил, что "королевство продолжит поддерживать международные усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине".
Помимо ситуации на Украине, согласно сообщению агентства, министры обсудили "двусторонние отношения между двумя дружественными странами, варианты их поддержки и укрепления в различных областях, также произошел обмен мнениями о развитии событий на региональной и международной аренах".
Ровненская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Окончательное ядерное разоружение Украины началось
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьСергей ЛавровСаудовская АравияУкраинаЭр-Рияд (город)
 
 
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