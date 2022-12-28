https://ria.ru/20221228/krizis-1842036202.html
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 28.12.2022
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине
Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам телефонного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:56
2022-12-28T19:56
2022-12-28T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
сергей лавров
саудовская аравия
украина
эр-рияд (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжит прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине, сообщило Саудовское агентство новостей по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и его российским коллегой Сергеем Лавровым. По информации агентства, саудовский министр отметил, что "королевство продолжит поддерживать международные усилия по политическому урегулированию кризиса на Украине". Помимо ситуации на Украине, согласно сообщению агентства, министры обсудили "двусторонние отношения между двумя дружественными странами, варианты их поддержки и укрепления в различных областях, также произошел обмен мнениями о развитии событий на региональной и международной аренах".
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
саудовская аравия
украина
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_591cef6cde9b13696270f1291a6c184f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сергей лавров, саудовская аравия, украина, эр-рияд (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, Украина, Эр-Рияд (город)
Саудовский МИД подтвердил стремление урегулировать конфликт на Украине
Глава МИД Саудовской Аравии Сауд: Эр-Рияд продолжит усилия по украинскому урегулированию