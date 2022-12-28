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В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр

В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр - РИА Новости, 28.12.2022

В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр

Пьяный житель Чебоксар украл гигантскую куклу доктора, стоявшую у входа в местный медицинский центр, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:31

2022-12-28T12:31

2022-12-28T12:31

происшествия

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Пьяный житель Чебоксар украл гигантскую куклу доктора, стоявшую у входа в местный медицинский центр, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии. Предварительно установлено, что в декабре мужчина, находясь на крыльце около входа в медицинский центр на улице Цветочной, похитил декоративный элемент "ростовая фигура" в виде медицинского работника стоимостью 6 тысяч рублей и скрылся с места преступления. "Правоохранительные органы в короткий срок установили злоумышленника, который сообщил, что забрал фигуру врача к себе домой, находясь в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), проводится дознание.

https://ria.ru/20221227/lyuki-1841555032.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия)