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В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр - РИА Новости, 28.12.2022
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В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр
В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр - РИА Новости, 28.12.2022
В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр
Пьяный житель Чебоксар украл гигантскую куклу доктора, стоявшую у входа в местный медицинский центр, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:31
2022-12-28T12:31
происшествия
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Пьяный житель Чебоксар украл гигантскую куклу доктора, стоявшую у входа в местный медицинский центр, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии. Предварительно установлено, что в декабре мужчина, находясь на крыльце около входа в медицинский центр на улице Цветочной, похитил декоративный элемент "ростовая фигура" в виде медицинского работника стоимостью 6 тысяч рублей и скрылся с места преступления. "Правоохранительные органы в короткий срок установили злоумышленника, который сообщил, что забрал фигуру врача к себе домой, находясь в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), проводится дознание.
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чебоксары
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происшествия, чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
12:31 28.12.2022
 
В Чебоксарах пьяный мужчина украл фигуру врача, стоявшую у входа в медцентр

В Чебоксарах возбудили дело после кражи пьяным мужчиной фигуры врача у входа в медцентр

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Пьяный житель Чебоксар украл гигантскую куклу доктора, стоявшую у входа в местный медицинский центр, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии.
Предварительно установлено, что в декабре мужчина, находясь на крыльце около входа в медицинский центр на улице Цветочной, похитил декоративный элемент "ростовая фигура" в виде медицинского работника стоимостью 6 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
"Правоохранительные органы в короткий срок установили злоумышленника, который сообщил, что забрал фигуру врача к себе домой, находясь в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), проводится дознание.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ПроисшествияЧебоксарыРоссияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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