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В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране

В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране - РИА Новости, 28.12.2022

В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране

Развитие эпидемической ситуации с СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:08

2022-12-28T12:08

2022-12-28T12:08

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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Развитие эпидемической ситуации с СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В настоящее время развитие эпидемической ситуации в Китае в целом прогнозируемо и находится под контролем. Пекин первым прошел пик эпидемии, производство, и жизнь постепенно возвращаются к нормальной жизни", - сказал дипломат, добавив, что власти других регионов Китая располагают научными оценками возможного развития ситуации и подготовлены. Ван Вэньбинь подчеркнул, что сегодня вирулентность штамма "омикрон" значительно ослабла, а возможности лечения, выявления патогенов и вакцинации в Китае продолжают улучшаться. По его словам, все страны мира проходят период адаптации при корректировке политики по борьбе с эпидемиями, Китай не является исключением. Дипломат также отметил, что заявления западных СМИ о "провале" политики борьбы с COVID-19 в Китае являются "предвзятой шумихой" со скрытыми политическими мотивами. Во вторник МИД КНР выпустил уведомление, согласно которому Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Информации о въездном туризме в сообщении не было, однако в нем отмечалось, что Китай продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан. Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска. Глава ВОЗ также отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации в Китае ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии.

https://ria.ru/20221228/maski-1841606727.html

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в мире, здоровье - общество, китай, пекин, воз, коронавирус covid-19, мид кнр