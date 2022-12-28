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В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране - РИА Новости, 28.12.2022
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В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране
В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране
Развитие эпидемической ситуации с СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:08
2022-12-28T12:08
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
китай
пекин
воз
коронавирус covid-19
мид кнр
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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Развитие эпидемической ситуации с СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В настоящее время развитие эпидемической ситуации в Китае в целом прогнозируемо и находится под контролем. Пекин первым прошел пик эпидемии, производство, и жизнь постепенно возвращаются к нормальной жизни", - сказал дипломат, добавив, что власти других регионов Китая располагают научными оценками возможного развития ситуации и подготовлены. Ван Вэньбинь подчеркнул, что сегодня вирулентность штамма "омикрон" значительно ослабла, а возможности лечения, выявления патогенов и вакцинации в Китае продолжают улучшаться. По его словам, все страны мира проходят период адаптации при корректировке политики по борьбе с эпидемиями, Китай не является исключением. Дипломат также отметил, что заявления западных СМИ о "провале" политики борьбы с COVID-19 в Китае являются "предвзятой шумихой" со скрытыми политическими мотивами. Во вторник МИД КНР выпустил уведомление, согласно которому Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Информации о въездном туризме в сообщении не было, однако в нем отмечалось, что Китай продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан. Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска. Глава ВОЗ также отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации в Китае ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии.
https://ria.ru/20221228/maski-1841606727.html
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в мире, здоровье - общество, китай, пекин, воз, коронавирус covid-19, мид кнр
Распространение коронавируса, В мире, Здоровье - Общество, Китай, Пекин, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, МИД КНР
12:08 28.12.2022
 
В МИД Китая заявили о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране

МИД Китая: развитие эпидемической ситуации с СOVID-19 находится под контролем

© AP Photo / Andy WongЛюди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Люди в масках стоят в очереди на тесты на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Развитие эпидемической ситуации с СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В настоящее время развитие эпидемической ситуации в Китае в целом прогнозируемо и находится под контролем. Пекин первым прошел пик эпидемии, производство, и жизнь постепенно возвращаются к нормальной жизни", - сказал дипломат, добавив, что власти других регионов Китая располагают научными оценками возможного развития ситуации и подготовлены.
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Ван Вэньбинь подчеркнул, что сегодня вирулентность штамма "омикрон" значительно ослабла, а возможности лечения, выявления патогенов и вакцинации в Китае продолжают улучшаться. По его словам, все страны мира проходят период адаптации при корректировке политики по борьбе с эпидемиями, Китай не является исключением.
Дипломат также отметил, что заявления западных СМИ о "провале" политики борьбы с COVID-19 в Китае являются "предвзятой шумихой" со скрытыми политическими мотивами.
Во вторник МИД КНР выпустил уведомление, согласно которому Китай продолжит упрощать процедуры выдачи виз иностранным гражданам, которые направляются в Китае на работу, учебу или для воссоединения с семьей. Информации о въездном туризме в сообщении не было, однако в нем отмечалось, что Китай продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.
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Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска. Глава ВОЗ также отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации в Китае ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии.
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