11:35 28.12.2022 (обновлено: 11:44 28.12.2022)
Власти Косово закрыли еще один КПП на выезде в Сербию, сообщили СМИ
Reuters: власти Косово закрыли КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию
© AP Photo / Marjan VuceticЗакрытый пограничный переход "Яринье" в Косово
© AP Photo / Marjan Vucetic
Закрытый пограничный переход "Яринье" в Косово. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими с сербской стороны, передает агентство Reuters.
Отмечается, что после закрытия еще двух КПП ранее в декабре остаются открытыми только три пункта.
МИД самопровозглашенной республики призвал тех, кто уже находится в Сербии, возвращаться через другие КПП или через Северную Македонию.
Накануне сообщалось, что сербы в Косовска-Митровице на севере Косово установили на дорогах новые баррикады.
Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время. Причиной такого решения были названы баррикады на соответствующих автотрассах.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.