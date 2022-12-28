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Власти Косово закрыли еще один КПП на выезде в Сербию, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
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Власти Косово закрыли еще один КПП на выезде в Сербию, сообщили СМИ
Власти Косово закрыли еще один КПП на выезде в Сербию, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
Власти Косово закрыли еще один КПП на выезде в Сербию, сообщили СМИ
Власти самопровозглашенного Косово закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими с сербской... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:35
2022-12-28T11:44
в мире
альбин курти
косово
сербия
совет евросоюза
евросоюз
нато
косовска-митровица
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими с сербской стороны, передает агентство Reuters. Отмечается, что после закрытия еще двух КПП ранее в декабре остаются открытыми только три пункта.МИД самопровозглашенной республики призвал тех, кто уже находится в Сербии, возвращаться через другие КПП или через Северную Македонию.Накануне сообщалось, что сербы в Косовска-Митровице на севере Косово установили на дорогах новые баррикады.Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время. Причиной такого решения были названы баррикады на соответствующих автотрассах.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.
https://ria.ru/20221216/armiya-1839136524.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221225/patriarkh-1841239796.html
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в мире, альбин курти, косово, сербия, совет евросоюза, евросоюз, нато, косовска-митровица, ми-35, северная македония
В мире, Альбин Курти, Косово, Сербия, Совет Евросоюза, Евросоюз, НАТО, Косовска-Митровица, Ми-35, Северная Македония
11:35 28.12.2022 (обновлено: 11:44 28.12.2022)
 
Власти Косово закрыли еще один КПП на выезде в Сербию, сообщили СМИ

Reuters: власти Косово закрыли КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию

© AP Photo / Marjan VuceticЗакрытый пограничный переход "Яринье" в Косово
Закрытый пограничный переход Яринье в Косово - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Marjan Vucetic
Закрытый пограничный переход "Яринье" в Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенного Косово закрыли самый крупный КПП "Мердаре" на выезде в центральную Сербию после блокировки дорог у пункта протестующими с сербской стороны, передает агентство Reuters.
Отмечается, что после закрытия еще двух КПП ранее в декабре остаются открытыми только три пункта.
Полиция Сербии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 13:21
Сербия передала миссии НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
МИД самопровозглашенной республики призвал тех, кто уже находится в Сербии, возвращаться через другие КПП или через Северную Македонию.
Накануне сообщалось, что сербы в Косовска-Митровице на севере Косово установили на дорогах новые баррикады.
Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время. Причиной такого решения были названы баррикады на соответствующих автотрассах.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Ряд стран ЕС - Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния - не признают Косово.
Флаг Косова в Приштине - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 18:42В мире
"Власти" Косова запретили сербскому патриарху приезжать в регион
 
В миреАльбин КуртиКосовоСербияСовет ЕвросоюзаЕвросоюзНАТОКосовска-МитровицаМи-35Северная Македония
 
 
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