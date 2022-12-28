11:11 28.12.2022 (обновлено: 22:31 28.12.2022)
В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров
"Ъ": правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию зарубежных компьютеров
© Depositphotos.com / stockassoНоутбук
© Depositphotos.com / stockasso
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская IT-компания ICL предложила правительству запретить ввоз в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, пишет "Коммерсант".
"С такой инициативой выступила отечественная компания ICL, стимулируя при этом спрос на отечественные товары с помощью программы 20 процентов кешбэка", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ретейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кешбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.
Ранее стало известно, что компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России. В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен.
"С такой инициативой выступила отечественная компания ICL, стимулируя при этом спрос на отечественные товары с помощью программы 20 процентов кешбэка", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ретейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кешбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.
Ранее стало известно, что компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России. В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен.