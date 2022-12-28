Рейтинг@Mail.ru
В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/kompyuter-1841838895.html
В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров
В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров - РИА Новости, 28.12.2022
В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров
Российская IT-компания ICL предложила правительству запретить ввоз в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, пишет... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:11
2022-12-28T22:31
технологии
россия
microsoft corporation
dell, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская IT-компания ICL предложила правительству запретить ввоз в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, пишет "Коммерсант". "С такой инициативой выступила отечественная компания ICL, стимулируя при этом спрос на отечественные товары с помощью программы 20 процентов кешбэка", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ретейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кешбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок. Ранее стало известно, что компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России. В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен.
https://ria.ru/20221212/noutbuk-1838154170.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, microsoft corporation, dell, inc.
Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Dell, Inc.
11:11 28.12.2022 (обновлено: 22:31 28.12.2022)
 
В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров

"Ъ": правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию зарубежных компьютеров

© Depositphotos.com / stockassoНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Depositphotos.com / stockasso
Ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская IT-компания ICL предложила правительству запретить ввоз в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, пишет "Коммерсант".

"С такой инициативой выступила отечественная компания ICL, стимулируя при этом спрос на отечественные товары с помощью программы 20 процентов кешбэка", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ретейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кешбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.

Ранее стало известно, что компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России. В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен.
Бренд realme представил ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения
12 декабря, 19:30
Бренд realme представил ноутбук Book Prime с передовой системой охлаждения
 
ТехнологииРоссияMicrosoft CorporationDell, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала