https://ria.ru/20221228/kompyuter-1841838895.html

В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров

В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров - РИА Новости, 28.12.2022

В России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков и компьютеров

Российская IT-компания ICL предложила правительству запретить ввоз в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, пишет... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:11

2022-12-28T11:11

2022-12-28T22:31

технологии

россия

microsoft corporation

dell, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская IT-компания ICL предложила правительству запретить ввоз в страну компьютеров Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, пишет "Коммерсант". "С такой инициативой выступила отечественная компания ICL, стимулируя при этом спрос на отечественные товары с помощью программы 20 процентов кешбэка", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ретейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кешбэка, но выступают против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок. Ранее стало известно, что компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России. В сентябре Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11. На официальном сайте компании при переходе по ссылке для загрузки последней версии Windows открывалось пустое окно, а раздел с установкой обновленной версии операционной системы был недоступен.

https://ria.ru/20221212/noutbuk-1838154170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, microsoft corporation, dell, inc.