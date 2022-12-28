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Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами
Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами - РИА Новости, 28.12.2022
Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на втором дне шестого пленума ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва дал оценку "провокационной" ситуации на Корейском... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T06:01
2022-12-28T06:01
2022-12-28T06:01
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ким чен ын
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СЕУЛ, 28 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на втором дне шестого пленума ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва дал оценку "провокационной" ситуации на Корейском полуострове и осветил направления "борьбы с врагами", поставил ключевые цели по укреплению самооборонных возможностей Северной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Чен Ын также изложил подробный анализ текущей ситуации в КНДР в целом и заявил, что в следующем году необходимо приложить "большие усилия" в ответ на сложную и меняющуюся ситуацию. Шестой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва начался 26 декабря. Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума председательствует на нем, также присутствуют члены президиума политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены политбюро ЦК партии и члены и кандидаты в члены ЦК партии. Сообщается, что доклад Ким Чен Ына продолжится на третьем дне пленума. В понедельник пять северокорейских дронов вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, один из них достиг окрестностей Сеула. В Южной Корее в ответ подняли в воздух истребители, вертолеты и другие средства, за пять часов они выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли их сбить. При этом один штурмовик по неустановленной причине разбился. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости предположил, что КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны углубились в воздушное пространство соседней страны.
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в мире, ким чен ын, алексей леонков, южная корея, корейский полуостров, сеул
В мире, Ким Чен Ын, Алексей Леонков, Южная Корея, Корейский полуостров, Сеул
Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами
ЦТАК: на пленуме Трудовой партии Ким Чен Ын осветил направления "борьбы с врагами"
СЕУЛ, 28 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на втором дне шестого пленума ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва дал оценку "провокационной" ситуации на Корейском полуострове и осветил направления "борьбы с врагами", поставил ключевые цели по укреплению самооборонных возможностей Северной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Доклад (Ким Чен Ына – ред.) дал глубокий анализ и оценку новой провокационной ситуации на Корейском полуострове и международной политической ситуации, четко осветил принципы внешнеполитической работы и направления борьбы с врагами, которых необходимо последовательно придерживаться партии и правительству КНДР в нынешней обстановке для защиты государственной власти и охраны государственных интересов, а также поставил новые ключевые цели по укреплению обороноспособности, которые нужно упорно реализовывать в 2023 году", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын также изложил подробный анализ текущей ситуации в КНДР в целом и заявил, что в следующем году необходимо приложить "большие усилия" в ответ на сложную и меняющуюся ситуацию.
Шестой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва начался 26 декабря. Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума председательствует на нем, также присутствуют члены президиума политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены политбюро ЦК партии и члены и кандидаты в члены ЦК партии.
Сообщается, что доклад Ким Чен Ына продолжится на третьем дне пленума.
В понедельник пять северокорейских дронов вторглись в воздушное пространство Южной Кореи
, один из них достиг окрестностей Сеула
. В Южной Корее в ответ подняли в воздух истребители, вертолеты и другие средства, за пять часов они выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли их сбить. При этом один штурмовик по неустановленной причине разбился.
Военный эксперт Алексей Леонков
в беседе с РИА Новости предположил, что КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны углубились в воздушное пространство соседней страны.