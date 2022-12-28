https://ria.ru/20221228/kndr-1841796199.html

Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами

Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами - РИА Новости, 28.12.2022

Ким Чен Ын на пленуме Трудовой партии рассказал, как бороться с врагами

Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на втором дне шестого пленума ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва дал оценку "провокационной" ситуации на Корейском... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T06:01

2022-12-28T06:01

2022-12-28T06:01

в мире

ким чен ын

алексей леонков

южная корея

корейский полуостров

сеул

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СЕУЛ, 28 дек – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на втором дне шестого пленума ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва дал оценку "провокационной" ситуации на Корейском полуострове и осветил направления "борьбы с врагами", поставил ключевые цели по укреплению самооборонных возможностей Северной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Чен Ын также изложил подробный анализ текущей ситуации в КНДР в целом и заявил, что в следующем году необходимо приложить "большие усилия" в ответ на сложную и меняющуюся ситуацию. Шестой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва начался 26 декабря. Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума председательствует на нем, также присутствуют члены президиума политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены политбюро ЦК партии и члены и кандидаты в члены ЦК партии. Сообщается, что доклад Ким Чен Ына продолжится на третьем дне пленума. В понедельник пять северокорейских дронов вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, один из них достиг окрестностей Сеула. В Южной Корее в ответ подняли в воздух истребители, вертолеты и другие средства, за пять часов они выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли их сбить. При этом один штурмовик по неустановленной причине разбился. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости предположил, что КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны углубились в воздушное пространство соседней страны.

https://ria.ru/20221228/kndr-1841791351.html

южная корея

корейский полуостров

сеул

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в мире, ким чен ын, алексей леонков, южная корея, корейский полуостров, сеул