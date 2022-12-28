https://ria.ru/20221228/kndr-1841791351.html

СМИ: Ким Чен Ын призвал укрепить оборонный потенциал КНДР

СМИ: Ким Чен Ын призвал укрепить оборонный потенциал КНДР - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: Ким Чен Ын призвал укрепить оборонный потенциал КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне сообщений об эскалации на Корейском полуострове поставил на пленарном заседании Трудовой партии Кореи (ТПК) цели по укреплению... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:00

2022-12-28T03:00

2022-12-28T03:00

в мире

ким чен ын

южная корея

сеул

корейский полуостров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_32bbc28d73f27811d8873a956ce4ea90.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне сообщений об эскалации на Корейском полуострове поставил на пленарном заседании Трудовой партии Кореи (ТПК) цели по укреплению оборонного потенциала страны в 2023 году, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ. Пять северокорейских беспилотников ранее вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров. "Северокорейский лидер ставит цели по усилению обороны страны на 2-дневном заседании партийного пленума", - говорится в сообщении агентства. Как передает агентство, цитируя северокорейское Центральное телеграфное агентство, Ким Чен Ын изложил "новые ключевые цели по укреплению самообороны, которые должны быть достигнуты в 2023 году в условиях многосторонне меняющейся ситуации". Шестой пленум ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) восьмого созыва начался 26 декабря. Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума председательствует на нем, также присутствуют члены президиума политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены политбюро ЦК партии и члены и кандидаты в члены ЦК партии. Четыре из пяти беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Пятый беспилотник проник через границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северной границы столичной агломерации Сеула, после чего вернулся в КНДР. По данным некоторых СМИ Южной Кореи, он мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация страны. Сеул в ответ отправил пилотируемые и беспилотные разведывательные средства и технику в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы), где те произвели, в том числе, съемку основной военной инфраструктуры КНДР.

https://ria.ru/20221227/kndr-1841539975.html

https://ria.ru/20221227/koreya-1841595824.html

южная корея

сеул

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, южная корея, сеул, корейский полуостров