https://ria.ru/20221228/kitay-1841836945.html

В Китае произошло ДТП с участием 200 машин

В Китае произошло ДТП с участием 200 машин - РИА Новости, 28.12.2022

В Китае произошло ДТП с участием 200 машин

Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, сообщает Центральное РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:07

2022-12-28T11:07

2022-12-28T13:03

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китай

чжэнчжоу

хэнань

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ПЕКИН, 28 дек — РИА Новости. Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошел в среду, в 7:40 утра (2:40 по мск), на автомобильном мосту с двусторонним движением. Большое количество машин наехало друг на друга из-за плохой видимости на дороге.Один из спасателей, работающих на месте происшествия, сообщил корреспондентам местного радио "Хэнань цзяотун", что, по первоначальным подсчетам, в ДТП попали более 200 автомобилей. Сейчас 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.

https://ria.ru/20220918/kitay-1817637027.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, чжэнчжоу, хэнань