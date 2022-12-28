https://ria.ru/20221228/kitay-1841836945.html
В Китае произошло ДТП с участием 200 машин
В Китае произошло ДТП с участием 200 машин - РИА Новости, 28.12.2022
В Китае произошло ДТП с участием 200 машин
Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, сообщает Центральное РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:07
2022-12-28T11:07
2022-12-28T13:03
в мире
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чжэнчжоу
хэнань
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ПЕКИН, 28 дек — РИА Новости. Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, сообщает Центральное телевидение Китая. Инцидент произошел в среду, в 7:40 утра (2:40 по мск), на автомобильном мосту с двусторонним движением. Большое количество машин наехало друг на друга из-за плохой видимости на дороге.Один из спасателей, работающих на месте происшествия, сообщил корреспондентам местного радио "Хэнань цзяотун", что, по первоначальным подсчетам, в ДТП попали более 200 автомобилей. Сейчас 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, чжэнчжоу, хэнань
В мире, Китай, Чжэнчжоу, Хэнань
11:07 28.12.2022 (обновлено: 13:03 28.12.2022)
В Китае произошло ДТП с участием 200 машин
На мосту в Чжэнчжоу из-за тумана произошло ДТП с участием 200 машин, один человек погиб
ПЕКИН, 28 дек — РИА Новости.
Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, сообщает
Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в среду, в 7:40 утра (2:40 по мск), на автомобильном мосту с двусторонним движением. Большое количество машин наехало друг на друга из-за плохой видимости на дороге.
Один из спасателей, работающих на месте происшествия, сообщил корреспондентам местного радио "Хэнань цзяотун", что, по первоначальным подсчетам, в ДТП попали более 200 автомобилей.
Сейчас 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.