https://ria.ru/20221228/kino-1841397147.html

Международный день кино

Международный день кино - РИА Новости, 28.12.2022

Международный день кино

Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T01:44

2022-12-28T01:44

2022-12-28T01:44

справки

международный день кино

огюст люмьер

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Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря.В этот день в 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф") устроили в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими короткометражек. Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали американский изобретатель Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году появился первый кинетоскоп (kinetoscope) – прибор, позволяющий транслировать снятую пленку. Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче, мобильнее и сократил расход пленки. В марте того же года братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".Первым примером игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик'' в том же 1895 году. Она обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает). В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.В мире стали появляться первые кинотеатры и студии. В 1896 году в Новом Орлеане открылся Vitascope Hall, который считается первым кинотеатром в США. В 1911 году была создана первая голливудская киностудия.Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе разные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.).Эпоха немого кино закончилась 6 октября 1927 года – в этот день в США в прокат вышел музыкальный фильм "Певец джаза" с Элом Долсоном в главной роли.Первый цветной фильм в полном метре ''Бекки Шарп'' американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, который и принято считать временем появления цветного кино. В настоящее время в базе данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) зарегистрировано свыше 627 тысяч художественных фильмов, более 138 тысяч телефильмов, почти 235 тысяч телесериалов. Мировая киноиндустрия приносит многомиллиардные сборы. Согласно ежегодному отчету американской киноассоциации (MPA), в 2021 году комбинированный мировой рынок кинотеатров и домашних/мобильных развлечений достиг 99,7 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в 2020 году, превысив допандемический показатель 2019 года. Мировой рынок кассовых сборов в 2021 году составил 21,3 миллиарда долларов, что на 81% больше, чем в 2020 году. По данным портала Box Office Mojo, отслеживающего кассовые сборы, самым кассовым фильмом в истории является "Аватар" (2009) режиссера Джеймса Кэмерона, его сборы превысили 2,92 миллиарда долларов. В тройку лидеров также входят картина братьев Руссо "Мстители: Финал" (2019) с 2,79 миллиардами долларов и "Титаник" (1997) Кэмерона с 2,2 миллиардами долларов. Современного зрителя невозможно удивить простым изображением с идеально четкими деталями, поэтому появляются новые технологии, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины.Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена актеров и режиссеров.В России первая киносъемка (полторы минуты) была сделана 12 октября (30 сентября по старому стилю) 1896 года фотографом Альфредом Федецким и называлась "Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского монастыря в Харьков". Первым игровым российским фильмом стала "Понизовая вольница" Владимира Ромашкова (по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень"). Его премьера состоялась 28 октября (15 октября по старому стилю) 1908 года, а хронометраж составлял семь минут. В 1936 году уже в СССР первый игровой полнометражный цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком. В современной России ежегодно проводятся десятки кинофестивалей, на которых демонстрируется студенческое, молодежное, детское, приключенческое, игровое, военное кино и пр. 2016 год в стране был объявлен Годом кино. По данным на апрель 2022 года в РФ было зарегистрировано 3633 кинозала.В киноотрасли страны заняты около 55 тысяч россиян, из них 35 тысяч – в кинотеатрах, еще 20 тысяч – на кинопроизводстве. В 2021 году совокупные кассовые сборы кинопроката в РФ составили 40,7 миллиардов рублей, из них 10,4 миллиардов (25,6%) собраны от продажи билетов на российское кино. Годовой объем рынка кинопроката превысил результаты 2020 года на 78% по кассовым сборам (в рублевом выражении – на 17,8 миллиардов рублей) и 64,1% по числу проданных билетов.Пятерку крупнейших фильмов по объему проданных билетов в 2021 году составили фэнтези режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", фильмы по мотивам комиксов Marvel "Веном 2" и "Человек-паук: Нет пути домой", анимационный фильм студии Pixar "Душа" и фильм-сказка режиссера Олега Погодина "Конек-Горбунок". В 2021 году объем фильмов российского и американского производства почти сравнялся: 102 и 105 соответственно. За первое полугодие 2022 года в России вышло 349 фильмов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, международный день кино, огюст люмьер, жорж мельес, джеймс кэмерон, россия, сша, бельгия, pixar