https://ria.ru/20221228/kino-1841397147.html
Международный день кино
Международный день кино - РИА Новости, 28.12.2022
Международный день кино
Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T01:44
2022-12-28T01:44
2022-12-28T01:44
справки
международный день кино
огюст люмьер
жорж мельес
джеймс кэмерон
россия
сша
бельгия
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Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря.В этот день в 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф") устроили в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими короткометражек. Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали американский изобретатель Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году появился первый кинетоскоп (kinetoscope) – прибор, позволяющий транслировать снятую пленку. Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче, мобильнее и сократил расход пленки. В марте того же года братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".Первым примером игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик'' в том же 1895 году. Она обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает). В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.В мире стали появляться первые кинотеатры и студии. В 1896 году в Новом Орлеане открылся Vitascope Hall, который считается первым кинотеатром в США. В 1911 году была создана первая голливудская киностудия.Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе разные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.).Эпоха немого кино закончилась 6 октября 1927 года – в этот день в США в прокат вышел музыкальный фильм "Певец джаза" с Элом Долсоном в главной роли.Первый цветной фильм в полном метре ''Бекки Шарп'' американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, который и принято считать временем появления цветного кино. В настоящее время в базе данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) зарегистрировано свыше 627 тысяч художественных фильмов, более 138 тысяч телефильмов, почти 235 тысяч телесериалов. Мировая киноиндустрия приносит многомиллиардные сборы. Согласно ежегодному отчету американской киноассоциации (MPA), в 2021 году комбинированный мировой рынок кинотеатров и домашних/мобильных развлечений достиг 99,7 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в 2020 году, превысив допандемический показатель 2019 года. Мировой рынок кассовых сборов в 2021 году составил 21,3 миллиарда долларов, что на 81% больше, чем в 2020 году. По данным портала Box Office Mojo, отслеживающего кассовые сборы, самым кассовым фильмом в истории является "Аватар" (2009) режиссера Джеймса Кэмерона, его сборы превысили 2,92 миллиарда долларов. В тройку лидеров также входят картина братьев Руссо "Мстители: Финал" (2019) с 2,79 миллиардами долларов и "Титаник" (1997) Кэмерона с 2,2 миллиардами долларов. Современного зрителя невозможно удивить простым изображением с идеально четкими деталями, поэтому появляются новые технологии, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины.Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена актеров и режиссеров.В России первая киносъемка (полторы минуты) была сделана 12 октября (30 сентября по старому стилю) 1896 года фотографом Альфредом Федецким и называлась "Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского монастыря в Харьков". Первым игровым российским фильмом стала "Понизовая вольница" Владимира Ромашкова (по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень"). Его премьера состоялась 28 октября (15 октября по старому стилю) 1908 года, а хронометраж составлял семь минут. В 1936 году уже в СССР первый игровой полнометражный цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком. В современной России ежегодно проводятся десятки кинофестивалей, на которых демонстрируется студенческое, молодежное, детское, приключенческое, игровое, военное кино и пр. 2016 год в стране был объявлен Годом кино. По данным на апрель 2022 года в РФ было зарегистрировано 3633 кинозала.В киноотрасли страны заняты около 55 тысяч россиян, из них 35 тысяч – в кинотеатрах, еще 20 тысяч – на кинопроизводстве. В 2021 году совокупные кассовые сборы кинопроката в РФ составили 40,7 миллиардов рублей, из них 10,4 миллиардов (25,6%) собраны от продажи билетов на российское кино. Годовой объем рынка кинопроката превысил результаты 2020 года на 78% по кассовым сборам (в рублевом выражении – на 17,8 миллиардов рублей) и 64,1% по числу проданных билетов.Пятерку крупнейших фильмов по объему проданных билетов в 2021 году составили фэнтези режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", фильмы по мотивам комиксов Marvel "Веном 2" и "Человек-паук: Нет пути домой", анимационный фильм студии Pixar "Душа" и фильм-сказка режиссера Олега Погодина "Конек-Горбунок". В 2021 году объем фильмов российского и американского производства почти сравнялся: 102 и 105 соответственно. За первое полугодие 2022 года в России вышло 349 фильмов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, международный день кино, огюст люмьер, жорж мельес, джеймс кэмерон, россия, сша, бельгия, pixar
Справки, Международный день кино, Огюст Люмьер, Жорж Мельес, Джеймс Кэмерон, Россия, США, Бельгия, Pixar
Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря.
В этот день в 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф") устроили в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок первый публичный платный просмотр
ряда снятых ими короткометражек.
Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали американский изобретатель Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году
появился первый кинетоскоп (kinetoscope) – прибор, позволяющий транслировать снятую пленку.
Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче, мобильнее и сократил расход пленки. В марте того же года братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".
Первым примером
игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик'' в том же 1895 году. Она обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает).
В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.
В мире стали появляться первые кинотеатры и студии. В 1896 году в Новом Орлеане открылся Vitascope Hall, который считается первым кинотеатром в США
. В 1911 году была создана первая голливудская киностудия.
Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе разные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.).
Эпоха немого кино закончилась 6 октября 1927 года – в этот день в США в прокат вышел музыкальный фильм "Певец джаза" с Элом Долсоном в главной роли.
Первый цветной фильм
в полном метре ''Бекки Шарп'' американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, который и принято считать временем появления цветного кино.
В настоящее время в базе данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) зарегистрировано свыше 627 тысяч художественных фильмов
, более 138 тысяч телефильмов, почти 235 тысяч телесериалов.
Мировая киноиндустрия приносит многомиллиардные сборы. Согласно ежегодному отчету американской киноассоциации (MPA), в 2021 году комбинированный мировой рынок кинотеатров и домашних/мобильных развлечений достиг 99,7 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в 2020 году, превысив допандемический показатель 2019 года. Мировой рынок кассовых сборов
в 2021 году составил 21,3 миллиарда долларов, что на 81% больше, чем в 2020 году.
По данным портала Box Office Mojo, отслеживающего кассовые сборы, самым кассовым фильмом
в истории является "Аватар" (2009) режиссера Джеймса Кэмерона, его сборы превысили 2,92 миллиарда долларов. В тройку лидеров также входят картина братьев Руссо "Мстители: Финал" (2019) с 2,79 миллиардами долларов и "Титаник" (1997) Кэмерона с 2,2 миллиардами долларов.
Современного зрителя невозможно удивить простым изображением с идеально четкими деталями, поэтому появляются новые технологии
, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины.
Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена актеров и режиссеров.
В России первая киносъемка
(полторы минуты) была сделана 12 октября (30 сентября по старому стилю) 1896 года фотографом Альфредом Федецким и называлась "Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского монастыря в Харьков".
Первым игровым российским фильмом стала "Понизовая вольница"
Владимира Ромашкова (по мотивам народной песни о Стеньке Разине "Из-за острова на стрежень"). Его премьера состоялась 28 октября (15 октября по старому стилю) 1908 года, а хронометраж составлял семь минут. В 1936 году
уже в СССР первый игровой полнометражный цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком.
В современной России ежегодно проводятся десятки кинофестивалей
, на которых демонстрируется студенческое, молодежное, детское, приключенческое, игровое, военное кино и пр. 2016 год в стране был объявлен Годом кино
.
По данным на апрель 2022 года в РФ было зарегистрировано 3633 кинозала.
В киноотрасли страны заняты около 55 тысяч россиян
, из них 35 тысяч – в кинотеатрах, еще 20 тысяч – на кинопроизводстве.
В 2021 году совокупные кассовые сборы кинопроката в РФ составили 40,7 миллиардов рублей, из них 10,4 миллиардов (25,6%) собраны от продажи билетов на российское кино. Годовой объем рынка кинопроката превысил результаты 2020 года на 78% по кассовым сборам (в рублевом выражении – на 17,8 миллиардов рублей) и 64,1% по числу проданных билетов.
Пятерку крупнейших фильмов
по объему проданных билетов в 2021 году составили фэнтези режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла", фильмы по мотивам комиксов Marvel "Веном 2" и "Человек-паук: Нет пути домой", анимационный фильм студии Pixar "Душа" и фильм-сказка режиссера Олега Погодина "Конек-Горбунок".
В 2021 году
объем фильмов российского и американского производства почти сравнялся: 102 и 105 соответственно. За первое полугодие 2022 года в России вышло 349 фильмов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников