https://ria.ru/20221228/kiev-1841792272.html

Рига выдала Киеву сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

Рига выдала Киеву сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области - РИА Новости, 28.12.2022

Рига выдала Киеву сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники, киевский режим осудил ее на 15 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:40

2022-12-28T03:40

2022-12-28T04:55

владимир сальдо

мария захарова

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.) 28 дек - РИА Новости. Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники, киевский режим осудил ее на 15 лет, сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. Как подчеркнул Барбашов, обычную чиновницу самого невысокого ранга из сельсовета судили как государственного преступника. К людям, которые проявляли малейшую лояльность к России, "отношение просто зверское", добавил он."Люди, которые жили при украинском режиме, закрывали глаза на то, что происходило на Донбассе, и считали, что остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется. Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей - ред.), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь", - сказал глава района, назвав историю с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области. Ранее Барбашов рассказывал РИА Новости, что украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район после выхода оттуда российских вооруженных сил, арестовали как минимум двух сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий. Снигиревский район был в составе Николаевской области Украины, но затем он в составе Херсонской области присоединился к Российской Федерации по итогам референдума, в котором участвовали и жители этого района. Ранее сообщалось о многочисленных фактах репрессий и издевательств украинских властей над жителями Херсона и правобережной части Херсонской области, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию. В экстренных службах региона РИА Новости сообщали о расстреле киевскими властями 39 пророссийских активистов в Херсоне, чьи тела не выдали родственникам, а также о том, что 74 человека вывезли в неизвестном направлении. Кроме того, агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о том, что есть данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации фотографий назвала данный факт "чудовищным актом линчевания". Комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за фотографий Ассошиэйтед Пресс. Международный комитет Красного Креста (МККК) в ответ напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство, ни при каких обстоятельствах.

https://ria.ru/20221202/aresty-1835775716.html

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владимир сальдо, мария захарова, херсон, херсонская область , россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)