https://ria.ru/20221228/khramy-1841899374.html
Минкульт Украины не продлит для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры
Минкульт Украины не продлит для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.12.2022
Минкульт Украины не продлит для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры
В министерстве культуры Украины (МКИП) заявили, что не намерены продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов, которые расположены в национальном... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:58
2022-12-28T13:58
2022-12-28T14:12
украина
министерство культуры украины
украинская православная церковь
владимир зеленский
религия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В министерстве культуры Украины (МКИП) заявили, что не намерены продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов, которые расположены в национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, для канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма - Трапезный и Успенский, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения. "МКИП рекомендовал не продлевать аренду с учетом истечения срока действия договоров и указом президента Украины ... О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале. По информации ведомства, соответствующее письмо исполнительного гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александр Рудник направил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу. Как сообщил во вторник украинский министр культуры Александр Ткаченко, создана межведомственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры, В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов.
https://ria.ru/20221226/svyaschennik-1841410508.html
https://ria.ru/20221223/prosba-1840843567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство культуры украины, украинская православная церковь, владимир зеленский
Украина, Министерство культуры Украины, Украинская православная церковь, Владимир Зеленский, Религия
13:58 28.12.2022 (обновлено: 14:12 28.12.2022)
Минкульт Украины не продлит для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры
Минкультуры Украины не намерено продлевать для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В министерстве культуры Украины (МКИП) заявили, что не намерены продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов, которые расположены в национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, для канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому
с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма - Трапезный и Успенский, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения.
"МКИП рекомендовал не продлевать аренду с учетом истечения срока действия договоров и указом президента Украины ... О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
По информации ведомства, соответствующее письмо исполнительного гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александр Рудник направил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу.
Как сообщил во вторник украинский министр культуры Александр Ткаченко, создана межведомственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры,
В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви
заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов.