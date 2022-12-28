https://ria.ru/20221228/khorovod-1842028236.html

Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива

Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива - РИА Новости, 28.12.2022

Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива

Аквалангисты из Орджоникидзе (поселок у Феодосии) продолжили традиции предновогоднего погружения с новогодней елкой, установив украшенную лесную красавицу на... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:13

2022-12-28T19:13

2022-12-28T19:13

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общество

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Аквалангисты из Орджоникидзе (поселок у Феодосии) продолжили традиции предновогоднего погружения с новогодней елкой, установив украшенную лесную красавицу на дне Феодосийского залива, рассказал РИА Новости один из инициаторов акции, дайвер Илья Чачуа. Температура воды была порядка 8 градусов, елку укрепили свинцовыми грузами. После завершения подводной фотосессии елку вновь отправили на берег: аквалангисты подчеркнули, что берегут природу и море. Традиции с погружением на морское дно перед Новым годом с елкой более 15 лет, каждый регион Крыма ее поддерживает, сказал дайвер. "В этом году мы установили елку на восточном побережье. Западное в это время закрыто по известным причинам, но в следующем году мы и наши коллеги из других клубов продолжат традицию и на южном берегу, и, надеемся, на западном", - добавил он.

https://ria.ru/20221225/elka-1841193677.html

феодосия

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общество, феодосия