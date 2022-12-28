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Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива - РИА Новости, 28.12.2022
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Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива
Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива - РИА Новости, 28.12.2022
Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива
Аквалангисты из Орджоникидзе (поселок у Феодосии) продолжили традиции предновогоднего погружения с новогодней елкой, установив украшенную лесную красавицу на... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:13
2022-12-28T19:13
новый год — 2023
общество
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Аквалангисты из Орджоникидзе (поселок у Феодосии) продолжили традиции предновогоднего погружения с новогодней елкой, установив украшенную лесную красавицу на дне Феодосийского залива, рассказал РИА Новости один из инициаторов акции, дайвер Илья Чачуа. Температура воды была порядка 8 градусов, елку укрепили свинцовыми грузами. После завершения подводной фотосессии елку вновь отправили на берег: аквалангисты подчеркнули, что берегут природу и море. Традиции с погружением на морское дно перед Новым годом с елкой более 15 лет, каждый регион Крыма ее поддерживает, сказал дайвер. "В этом году мы установили елку на восточном побережье. Западное в это время закрыто по известным причинам, но в следующем году мы и наши коллеги из других клубов продолжат традицию и на южном берегу, и, надеемся, на западном", - добавил он.
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общество, феодосия
Новый год — 2023, Общество, Феодосия
19:13 28.12.2022
 
Дайверы устроили хоровод вокруг елки на дне Феодосийского залива

На дне Феодосийского залива дайверы нарядили елку и устроили вокруг нее хоровод

© Илья ЧачуаДайверы из Орджоникидзе установили украшенную новогоднюю елку на дне Феодосийского залива. Кадр видео
Дайверы из Орджоникидзе установили украшенную новогоднюю елку на дне Феодосийского залива. Кадр видео
© Илья Чачуа
Дайверы из Орджоникидзе установили украшенную новогоднюю елку на дне Феодосийского залива. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Аквалангисты из Орджоникидзе (поселок у Феодосии) продолжили традиции предновогоднего погружения с новогодней елкой, установив украшенную лесную красавицу на дне Феодосийского залива, рассказал РИА Новости один из инициаторов акции, дайвер Илья Чачуа.
"На этот раз елку мы установили на дне Феодосийского залива, примерно в 100 метрах от берега, примерно на четырехметровой глубине. Тут был и дед Мороз, и Нептун одновременно. После установки елки на дне состоялся традиционный хоровод и фотографирование. Украшения, шары под водой стремились всплыть, что заметно на кадрах со дна залива", - сказал Чачуа.
Температура воды была порядка 8 градусов, елку укрепили свинцовыми грузами. После завершения подводной фотосессии елку вновь отправили на берег: аквалангисты подчеркнули, что берегут природу и море.
Традиции с погружением на морское дно перед Новым годом с елкой более 15 лет, каждый регион Крыма ее поддерживает, сказал дайвер.
"В этом году мы установили елку на восточном побережье. Западное в это время закрыто по известным причинам, но в следующем году мы и наши коллеги из других клубов продолжат традицию и на южном берегу, и, надеемся, на западном", - добавил он.
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Новый год — 2023ОбществоФеодосия
 
 
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