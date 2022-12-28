https://ria.ru/20221228/kharkov-1841825488.html

Власти Харькова призвали жителей находиться в укрытиях

Власти Харькова призвали жителей находиться в укрытиях - РИА Новости, 28.12.2022

Власти Харькова призвали жителей находиться в укрытиях

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:24

2022-12-28T10:24

2022-12-28T10:33

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях, в регионе объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, в области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают, что в Харькове видны клубы дыма. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

харьков

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, украина