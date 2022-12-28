10:24 28.12.2022 (обновлено: 10:33 28.12.2022)
Власти Харькова призвали жителей находиться в укрытиях
Мэр Терехов призвал харьковчан соблюдать меры предосторожности из-за воздушной тревоги
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях, в регионе объявлена воздушная тревога.
"Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, в области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают, что в Харькове видны клубы дыма.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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