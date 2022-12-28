Рейтинг@Mail.ru
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/khakery-1841870064.html
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров - РИА Новости, 28.12.2022
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров
Добровольные украинские хакеры устраивают в рунете DDoS-атаки – например, на "Яндекс.Такси" и сайт РЖД, производят зловредную рекламу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:35
2022-12-28T19:54
в мире
технологии
украина
донбасс
яндекс.такси
ржд
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841885859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f26bca6caf4f7f4b3fbfe32b4a30f93d.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Добровольные украинские хакеры устраивают в рунете DDoS-атаки – например, на "Яндекс.Такси" и сайт РЖД, производят зловредную рекламу, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. Накануне RaHDIt опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". По оценке RaHDIt, этим занимаются несколько тысяч человек. "Часть из них – это специалисты, которые занимались рекламой в интернете. С началом спецоперации эти люди переключились на то, что часть из них делают какие-то ролики, мемы, фотографии, производят контент. Там очень агрессивная реклама шла с призывами: "Остановите войну, выходите на митинги". Такого плана. В некоторых онлайн-кинотеатрах фильм не запускается, пока человек не просмотрит такие ролики. Соответственно, вот этим занимались представители Save UA", - сказал хакер. По его словам, вторая часть – это украинская IT-армия, они занимались DDoS-атаками. Им объявляли цель и говорили, что завтра нужно нанести удары по такому-то сайту, предприятию. "Многие, наверное, помнят, что где-то летом были сбои у "Яндекс.Такси". Это простейший пример. Нарушение работы какого-то сервиса. Они сделали все, чтобы на "Яндексе" на какое-то время невозможно было вызвать машину. Либо идёт DDoS, например, сайта по продаже билетов, сайта РЖД, люди не могут купить билеты. Соответственно, DDoS-атаками занималась вторая группа людей, тоже очень многочисленная", - пояснил собеседник. В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ и главного управления разведки минобороны Украины. В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html
https://ria.ru/20221221/kiberataka-1840228853.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Участник группировки RaHDIt о DDoS атаках и зловредной рекламе от хакеров из Украины
Участник группировки RaHDIt о DDoS атаках и зловредной рекламе от хакеров из Украины
2022-12-28T12:35
true
PT4M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841885859_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d2e4e19020c6f78e50d0d613734b40e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, донбасс, яндекс.такси, ржд, яндекс
В мире, Технологии, Украина, Донбасс, Яндекс.Такси, РЖД, Яндекс
12:35 28.12.2022 (обновлено: 19:54 28.12.2022)
 
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров

RaHDIt: специализация добровольных украинских хакеров — DDoS-атаки и зловредная реклама

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Добровольные украинские хакеры устраивают в рунете DDoS-атаки – например, на "Яндекс.Такси" и сайт РЖД, производят зловредную рекламу, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
Накануне RaHDIt опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". По оценке RaHDIt, этим занимаются несколько тысяч человек.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 22:22
Двух жителей Нью-Йорка обвинили в содействии "российским хакерам"
"Часть из них – это специалисты, которые занимались рекламой в интернете. С началом спецоперации эти люди переключились на то, что часть из них делают какие-то ролики, мемы, фотографии, производят контент. Там очень агрессивная реклама шла с призывами: "Остановите войну, выходите на митинги". Такого плана. В некоторых онлайн-кинотеатрах фильм не запускается, пока человек не просмотрит такие ролики. Соответственно, вот этим занимались представители Save UA", - сказал хакер.
По его словам, вторая часть – это украинская IT-армия, они занимались DDoS-атаками. Им объявляли цель и говорили, что завтра нужно нанести удары по такому-то сайту, предприятию.
"Многие, наверное, помнят, что где-то летом были сбои у "Яндекс.Такси". Это простейший пример. Нарушение работы какого-то сервиса. Они сделали все, чтобы на "Яндексе" на какое-то время невозможно было вызвать машину. Либо идёт DDoS, например, сайта по продаже билетов, сайта РЖД, люди не могут купить билеты. Соответственно, DDoS-атаками занималась вторая группа людей, тоже очень многочисленная", - пояснил собеседник.
В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ и главного управления разведки минобороны Украины.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 13:42Специальная военная операция на Украине
В Киеве признали, что за кибератакой на RuTube 9 мая стоят хакеры с Украины
 
В миреТехнологииУкраинаДонбассЯндекс.ТаксиРЖДЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала