https://ria.ru/20221228/khakery-1841870064.html
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров - РИА Новости, 28.12.2022
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров
Добровольные украинские хакеры устраивают в рунете DDoS-атаки – например, на "Яндекс.Такси" и сайт РЖД, производят зловредную рекламу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:35
2022-12-28T12:35
2022-12-28T19:54
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Добровольные украинские хакеры устраивают в рунете DDoS-атаки – например, на "Яндекс.Такси" и сайт РЖД, производят зловредную рекламу, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. Накануне RaHDIt опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". По оценке RaHDIt, этим занимаются несколько тысяч человек. "Часть из них – это специалисты, которые занимались рекламой в интернете. С началом спецоперации эти люди переключились на то, что часть из них делают какие-то ролики, мемы, фотографии, производят контент. Там очень агрессивная реклама шла с призывами: "Остановите войну, выходите на митинги". Такого плана. В некоторых онлайн-кинотеатрах фильм не запускается, пока человек не просмотрит такие ролики. Соответственно, вот этим занимались представители Save UA", - сказал хакер. По его словам, вторая часть – это украинская IT-армия, они занимались DDoS-атаками. Им объявляли цель и говорили, что завтра нужно нанести удары по такому-то сайту, предприятию. "Многие, наверное, помнят, что где-то летом были сбои у "Яндекс.Такси". Это простейший пример. Нарушение работы какого-то сервиса. Они сделали все, чтобы на "Яндексе" на какое-то время невозможно было вызвать машину. Либо идёт DDoS, например, сайта по продаже билетов, сайта РЖД, люди не могут купить билеты. Соответственно, DDoS-атаками занималась вторая группа людей, тоже очень многочисленная", - пояснил собеседник. В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ и главного управления разведки минобороны Украины. В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html
https://ria.ru/20221221/kiberataka-1840228853.html
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Участник группировки RaHDIt о DDoS атаках и зловредной рекламе от хакеров из Украины
Участник группировки RaHDIt о DDoS атаках и зловредной рекламе от хакеров из Украины
2022-12-28T12:35
true
PT4M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, технологии, украина, донбасс, яндекс.такси, ржд, яндекс
В мире, Технологии, Украина, Донбасс, Яндекс.Такси, РЖД, Яндекс
12:35 28.12.2022 (обновлено: 19:54 28.12.2022)
Участник RaHDIt рассказал о специализации добровольных украинских хакеров
RaHDIt: специализация добровольных украинских хакеров — DDoS-атаки и зловредная реклама
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Добровольные украинские хакеры устраивают в рунете DDoS-атаки – например, на "Яндекс.Такси" и сайт РЖД, производят зловредную рекламу, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
Накануне RaHDIt опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". По оценке RaHDIt, этим занимаются несколько тысяч человек.
"Часть из них – это специалисты, которые занимались рекламой в интернете. С началом спецоперации эти люди переключились на то, что часть из них делают какие-то ролики, мемы, фотографии, производят контент. Там очень агрессивная реклама шла с призывами: "Остановите войну, выходите на митинги". Такого плана. В некоторых онлайн-кинотеатрах фильм не запускается, пока человек не просмотрит такие ролики. Соответственно, вот этим занимались представители Save UA", - сказал хакер.
По его словам, вторая часть – это украинская IT-армия, они занимались DDoS-атаками. Им объявляли цель и говорили, что завтра нужно нанести удары по такому-то сайту, предприятию.
"Многие, наверное, помнят, что где-то летом были сбои у "Яндекс.Такси". Это простейший пример. Нарушение работы какого-то сервиса. Они сделали все, чтобы на "Яндексе
" на какое-то время невозможно было вызвать машину. Либо идёт DDoS, например, сайта по продаже билетов, сайта РЖД, люди не могут купить билеты. Соответственно, DDoS-атаками занималась вторая группа людей, тоже очень многочисленная", - пояснил собеседник.
В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины
, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе
, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ
и главного управления разведки минобороны Украины.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.