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Против России работают тысячи украинских хакеров, заявили в RaHDIt - РИА Новости, 28.12.2022
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Против России работают тысячи украинских хакеров, заявили в RaHDIt
Против России работают тысячи украинских хакеров, заявили в RaHDIt - РИА Новости, 28.12.2022
Против России работают тысячи украинских хакеров, заявили в RaHDIt
Добровольных украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов SMM, работающих в киберпространстве против России, не 1000, а несколько тысяч и даже больше, РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:52
2022-12-28T11:03
украина
россия
донбасс
служба безопасности украины
технологии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Добровольных украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов SMM, работающих в киберпространстве против России, не 1000, а несколько тысяч и даже больше, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.Накануне RaHDIt опубликовала данные более тысячи сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые, по оценке RaHDIt, "пакостят в российских соцсетях и льют помои"."Больше тысячи – это те, которые полностью установлены: имя, фамилия, отчество, фотография, аккаунты в соцсетях. На самом деле таких людей, которые присоединяются к этому движению, гораздо больше. Их не тысяча, не две, а гораздо больше. Они работают не только с Украины, а со всего мира", - сказал хакер.По заявлению российских активистов, это первый из серии список лиц, работающих на украинские спеслужбы людей. RaHDIt пообещали в ближайшее время раскрыть истинных организаторов кибератак на Россию.В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ и главного управления разведки минобороны Украины.В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20221228/rahdit-1841801663.html
https://ria.ru/20221123/khakery-1833533992.html
украина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Участник группировки хакеров RaHDIt о числе украинских коллег, работающих против России
Участник группировки хакеров RaHDIt о числе украинских коллег, работающих против России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
украина, россия, донбасс, служба безопасности украины, технологии
Украина, Россия, Донбасс, Служба безопасности Украины, Технологии
10:52 28.12.2022 (обновлено: 11:03 28.12.2022)
 
Против России работают тысячи украинских хакеров, заявили в RaHDIt

В RaHDIt заявили, что украинских хакеров, добровольно работающих против России, тысячи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Добровольных украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов SMM, работающих в киберпространстве против России, не 1000, а несколько тысяч и даже больше, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
Накануне RaHDIt опубликовала данные более тысячи сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM'щиков Save UA, которые, по оценке RaHDIt, "пакостят в российских соцсетях и льют помои".
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 07:40
Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск
"Больше тысячи – это те, которые полностью установлены: имя, фамилия, отчество, фотография, аккаунты в соцсетях. На самом деле таких людей, которые присоединяются к этому движению, гораздо больше. Их не тысяча, не две, а гораздо больше. Они работают не только с Украины, а со всего мира", - сказал хакер.
По заявлению российских активистов, это первый из серии список лиц, работающих на украинские спеслужбы людей. RaHDIt пообещали в ближайшее время раскрыть истинных организаторов кибератак на Россию.
В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения в отношении 1,5 тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" - о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложили данные 700 сотрудников СБУ и главного управления разведки минобороны Украины.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладила канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
Академия СБУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 07:05
Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ
 
УкраинаРоссияДонбассСлужба безопасности УкраиныТехнологии
 
 
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