https://ria.ru/20221228/khabarovsk-1841792634.html

Глава поселка в Хабаровском крае умер на совещании

Глава поселка в Хабаровском крае умер на совещании - РИА Новости, 28.12.2022

Глава поселка в Хабаровском крае умер на совещании

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время совещания, сообщил РИА Новости источник в администрации Ванинского района. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T03:48

2022-12-28T03:48

2022-12-28T05:18

хабаровский край

ванинский район

ростелеком

свободный

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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время совещания, сообщил РИА Новости источник в администрации Ванинского района. В администрации поселка РИА Новости сообщили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен. Причины и подробности случившегося там не раскрыли.Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Избран главой городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствии с решением совета депутатов в декабре 2021 года. Перед назначением он более 23 лет проработал на руководящей должности в ПАО "Ростелеком" в городе Советская Гавань. Рабочий поселок Ванино с населением более 17 тысяч человек расположен на материковом побережье Татарского пролива Японского моря. Там находится Ванинский порт — крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Он расположен на северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе и на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Навигация в порту открыта круглый год. Порт работает круглосуточно. От краевого центра Хабаровска Ванино находится на расстоянии более 500 километров.

https://ria.ru/20211204/khabarovsk-1762176821.html

хабаровский край

ванинский район

свободный

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хабаровский край, ванинский район, ростелеком, свободный