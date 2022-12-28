03:48 28.12.2022 (обновлено: 05:18 28.12.2022)
Глава поселка в Хабаровском крае умер на совещании
Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Семенов умер на совещании
Здание правительства Хабаровского края. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время совещания, сообщил РИА Новости источник в администрации Ванинского района.
"Глава поселка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока", - рассказал собеседник агентства.
В администрации поселка РИА Новости сообщили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен. Причины и подробности случившегося там не раскрыли.
Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Избран главой городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствии с решением совета депутатов в декабре 2021 года. Перед назначением он более 23 лет проработал на руководящей должности в ПАО "Ростелеком" в городе Советская Гавань.
Рабочий поселок Ванино с населением более 17 тысяч человек расположен на материковом побережье Татарского пролива Японского моря. Там находится Ванинский порт — крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Он расположен на северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе и на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Навигация в порту открыта круглый год. Порт работает круглосуточно. От краевого центра Хабаровска Ванино находится на расстоянии более 500 километров.
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