https://ria.ru/20221228/kges-1842027700.html
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС - РИА Новости, 28.12.2022
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС
Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:10
2022-12-28T19:10
2022-12-28T19:10
специальная военная операция на украине
экономика
жкх
владимир сальдо
херсонская область
джанкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831627633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08322a5d54c3afa498204062591b36c1.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем состоянии, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская ГЭС находится на линии соприкосновения, и для того, чтобы она функционировала, туда приезжают временные бригады, которые держат под надзором работу всего механизма Каховской ГЭС - это турбины и шлюзовое хозяйство. Таким образом она сейчас функционирует. Электроэнергию она сейчас вырабатывает, но большей частью эта электроэнергия идет для собственного употребления, для поддержки в нормальном состоянии турбин", - сказал Сальдо. Он также отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище достаточный для того, чтобы вода из него достигала центральных областей Крыма самотоком. "Запас воды в Каховском водохранилище должен соответствовать тому уровню, который разбирается. Сейчас вода непрерывно поступает в систему и зимой в том числе. Она достигает Джанкоя по каналам без единой станции подкачивания, естественным потоком", - добавил Сальдо.
https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831732287.html
херсонская область
джанкой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831627633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e198b24f9f48b9e2682b7e12e6ce57c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, владимир сальдо, херсонская область , джанкой
Специальная военная операция на Украине, Экономика, ЖКХ, Владимир Сальдо, Херсонская область , Джанкой
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС продолжает функционировать
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем состоянии, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Каховская ГЭС находится на линии соприкосновения, и для того, чтобы она функционировала, туда приезжают временные бригады, которые держат под надзором работу всего механизма Каховской ГЭС - это турбины и шлюзовое хозяйство. Таким образом она сейчас функционирует. Электроэнергию она сейчас вырабатывает, но большей частью эта электроэнергия идет для собственного употребления, для поддержки в нормальном состоянии турбин", - сказал Сальдо.
Он также отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище достаточный для того, чтобы вода из него достигала центральных областей Крыма самотоком.
"Запас воды в Каховском водохранилище должен соответствовать тому уровню, который разбирается. Сейчас вода непрерывно поступает в систему и зимой в том числе. Она достигает Джанкоя
по каналам без единой станции подкачивания, естественным потоком", - добавил Сальдо.