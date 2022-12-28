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Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС - РИА Новости, 28.12.2022
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Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС - РИА Новости, 28.12.2022
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС
Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:10
2022-12-28T19:10
специальная военная операция на украине
экономика
жкх
владимир сальдо
херсонская область
джанкой
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем состоянии, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская ГЭС находится на линии соприкосновения, и для того, чтобы она функционировала, туда приезжают временные бригады, которые держат под надзором работу всего механизма Каховской ГЭС - это турбины и шлюзовое хозяйство. Таким образом она сейчас функционирует. Электроэнергию она сейчас вырабатывает, но большей частью эта электроэнергия идет для собственного употребления, для поддержки в нормальном состоянии турбин", - сказал Сальдо. Он также отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище достаточный для того, чтобы вода из него достигала центральных областей Крыма самотоком. "Запас воды в Каховском водохранилище должен соответствовать тому уровню, который разбирается. Сейчас вода непрерывно поступает в систему и зимой в том числе. Она достигает Джанкоя по каналам без единой станции подкачивания, естественным потоком", - добавил Сальдо.
https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831732287.html
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экономика, жкх, владимир сальдо, херсонская область , джанкой
Специальная военная операция на Украине, Экономика, ЖКХ, Владимир Сальдо, Херсонская область , Джанкой
19:10 28.12.2022
 
Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС продолжает функционировать

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем состоянии, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Каховская ГЭС находится на линии соприкосновения, и для того, чтобы она функционировала, туда приезжают временные бригады, которые держат под надзором работу всего механизма Каховской ГЭС - это турбины и шлюзовое хозяйство. Таким образом она сейчас функционирует. Электроэнергию она сейчас вырабатывает, но большей частью эта электроэнергия идет для собственного употребления, для поддержки в нормальном состоянии турбин", - сказал Сальдо.
Он также отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище достаточный для того, чтобы вода из него достигала центральных областей Крыма самотоком.
"Запас воды в Каховском водохранилище должен соответствовать тому уровню, который разбирается. Сейчас вода непрерывно поступает в систему и зимой в том числе. Она достигает Джанкоя по каналам без единой станции подкачивания, естественным потоком", - добавил Сальдо.
Глава Новой Каховки о работе Каховской ГЭС в условиях постоянных обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 18:17Специальная военная операция на Украине
Люди на Каховской ГЭС продолжают выполнять возложенные задачи
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЖКХВладимир СальдоХерсонская областьДжанкой
 
 
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