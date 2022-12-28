https://ria.ru/20221228/kges-1842027700.html

Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС

Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС - РИА Новости, 28.12.2022

Сальдо рассказал о работе Каховской ГЭС

Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:10

2022-12-28T19:10

2022-12-28T19:10

специальная военная операция на украине

экономика

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владимир сальдо

херсонская область

джанкой

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Каховская ГЭС функционирует и продолжает вырабатывать электричество, в основном для обеспечения собственных нужд, поддержания механизмов станции в рабочем состоянии, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская ГЭС находится на линии соприкосновения, и для того, чтобы она функционировала, туда приезжают временные бригады, которые держат под надзором работу всего механизма Каховской ГЭС - это турбины и шлюзовое хозяйство. Таким образом она сейчас функционирует. Электроэнергию она сейчас вырабатывает, но большей частью эта электроэнергия идет для собственного употребления, для поддержки в нормальном состоянии турбин", - сказал Сальдо. Он также отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище достаточный для того, чтобы вода из него достигала центральных областей Крыма самотоком. "Запас воды в Каховском водохранилище должен соответствовать тому уровню, который разбирается. Сейчас вода непрерывно поступает в систему и зимой в том числе. Она достигает Джанкоя по каналам без единой станции подкачивания, естественным потоком", - добавил Сальдо.

https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831732287.html

херсонская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, владимир сальдо, херсонская область , джанкой