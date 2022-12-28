На Камчатке военный получил срок за отказ отправиться в зону СВО
На Камчатке военнослужащий получил год и восемь месяцев за отказ отправиться в зону СВО
Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Камчатский военнослужащий получил год и восемь месяцев лишения свободы за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции, этот приговор обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанский флотский военный суд, сообщили РИА Новости в 35-м гарнизонном военном суде.
"Дело Бреусова рассматривалось по части 2.1 статьи 332 УК РФ (Неисполнение приказа). Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Хочу подчеркнуть, что приговор в законную силу не вступил и обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанский флотский военный суд", - сказали в пресс-службе суда, отметив, что мужчина "отказался выполнить приказ командира воинской части и отправиться в зону проведения специальной военной операции".
Военнослужащий озвучил свой отказ 6 октября 2022 года, находясь в военном следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский. При этом, как установлено судом, был нарушен Устав внутренней службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, уточнили в пресс-службе.
Как позже уточнила РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флотского военного суда - помощник судьи Ольга Андрусенко, приговор был вынесен 14 декабря.
"Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора являлась его (осужденного - ред.) явка с повинной, а отягчающим обстоятельством являлось то, что он совершил преступление в период мобилизации", - сказала она.
На Дальнем Востоке с начала частичной мобилизации не сообщалось о возбуждении дел по статье 332 УК РФ.