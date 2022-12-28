https://ria.ru/20221228/kamchatka-1841802537.html

На Камчатке военный получил срок за отказ отправиться в зону СВО

На Камчатке военный получил срок за отказ отправиться в зону СВО - РИА Новости, 28.12.2022

На Камчатке военный получил срок за отказ отправиться в зону СВО

Камчатский военнослужащий получил год и восемь месяцев лишения свободы за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции, этот приговор... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T07:56

2022-12-28T07:56

2022-12-28T07:56

россия

петропавловск-камчатский

дальний восток

тихоокеанский флотский военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Камчатский военнослужащий получил год и восемь месяцев лишения свободы за отказ отправиться в зону проведения специальной военной операции, этот приговор обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанский флотский военный суд, сообщили РИА Новости в 35-м гарнизонном военном суде. Военнослужащий озвучил свой отказ 6 октября 2022 года, находясь в военном следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский. При этом, как установлено судом, был нарушен Устав внутренней службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, уточнили в пресс-службе. Как позже уточнила РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флотского военного суда - помощник судьи Ольга Андрусенко, приговор был вынесен 14 декабря. "Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора являлась его (осужденного - ред.) явка с повинной, а отягчающим обстоятельством являлось то, что он совершил преступление в период мобилизации", - сказала она. На Дальнем Востоке с начала частичной мобилизации не сообщалось о возбуждении дел по статье 332 УК РФ.

https://ria.ru/20221211/bolnitsa-1837873514.html

россия

петропавловск-камчатский

дальний восток

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россия, петропавловск-камчатский, дальний восток, тихоокеанский флотский военный суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия