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РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке

РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке - РИА Новости, 28.12.2022

РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке

Российский государственный социальный университет (РГСУ) открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка и российской культуры в Шри-Ланке, в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:03

2022-12-28T17:03

2022-12-28T17:03

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка и российской культуры в Шри-Ланке, в нем будут проходить информационные сессии для потенциальных абитуриентов, сообщила пресс-служба вуза. "Сегодня, 28 декабря, в Шри-Ланке открыт Информационный центр Российского государственного социального университета по вопросам изучения русского языка и российской культуры. На базе Центра будут проходить регулярные информационные сессии по вопросам обучения в России для потенциальных абитуриентов. Все желающие получат возможность пройти обучение на полугодичном цифровом адаптационном курсе по программе русского языка как иностранного", - говорится в сообщении. Отмечается, что партнером по проекту выступил шри-ланкийский учебный центр MAS, который успешно сотрудничает с РГСУ на протяжении последнего года. "Открытие Центра связано с растущим интересом абитуриентов к обучению в России. Уже сегодня более 100 граждан Шри-Ланки являются слушателями подготовительного факультета РГСУ, и число желающих неизменно растет. Хочу отметить, что сегодня в РГСУ учатся представители более 60 стран, поэтому опыт подготовки и адаптации иностранных студентов у нас достаточно велик", - отметил ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221214/organizatsiya-1838663762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, шри-ланка, ргсу, общество, образование - общество, русский язык в мире