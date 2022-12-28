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РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке - РИА Новости, 28.12.2022
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РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке
РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке - РИА Новости, 28.12.2022
РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке
Российский государственный социальный университет (РГСУ) открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка и российской культуры в Шри-Ланке, в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:03
2022-12-28T17:03
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка и российской культуры в Шри-Ланке, в нем будут проходить информационные сессии для потенциальных абитуриентов, сообщила пресс-служба вуза. "Сегодня, 28 декабря, в Шри-Ланке открыт Информационный центр Российского государственного социального университета по вопросам изучения русского языка и российской культуры. На базе Центра будут проходить регулярные информационные сессии по вопросам обучения в России для потенциальных абитуриентов. Все желающие получат возможность пройти обучение на полугодичном цифровом адаптационном курсе по программе русского языка как иностранного", - говорится в сообщении. Отмечается, что партнером по проекту выступил шри-ланкийский учебный центр MAS, который успешно сотрудничает с РГСУ на протяжении последнего года. "Открытие Центра связано с растущим интересом абитуриентов к обучению в России. Уже сегодня более 100 граждан Шри-Ланки являются слушателями подготовительного факультета РГСУ, и число желающих неизменно растет. Хочу отметить, что сегодня в РГСУ учатся представители более 60 стран, поэтому опыт подготовки и адаптации иностранных студентов у нас достаточно велик", - отметил ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении.
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россия, шри-ланка, ргсу, общество, образование - общество, русский язык в мире
Россия, Шри-Ланка, РГСУ, Общество, Образование - Общество, Русский язык в мире
17:03 28.12.2022
 
РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке

РГСУ открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка и российской культуры в Шри-Ланке, в нем будут проходить информационные сессии для потенциальных абитуриентов, сообщила пресс-служба вуза.
"Сегодня, 28 декабря, в Шри-Ланке открыт Информационный центр Российского государственного социального университета по вопросам изучения русского языка и российской культуры. На базе Центра будут проходить регулярные информационные сессии по вопросам обучения в России для потенциальных абитуриентов. Все желающие получат возможность пройти обучение на полугодичном цифровом адаптационном курсе по программе русского языка как иностранного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партнером по проекту выступил шри-ланкийский учебный центр MAS, который успешно сотрудничает с РГСУ на протяжении последнего года.
"Открытие Центра связано с растущим интересом абитуриентов к обучению в России. Уже сегодня более 100 граждан Шри-Ланки являются слушателями подготовительного факультета РГСУ, и число желающих неизменно растет. Хочу отметить, что сегодня в РГСУ учатся представители более 60 стран, поэтому опыт подготовки и адаптации иностранных студентов у нас достаточно велик", - отметил ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 17:09
Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой
 
РоссияШри-ЛанкаРГСУОбществоОбразование - ОбществоРусский язык в мире
 
 
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