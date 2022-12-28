РГСУ открыл центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке
РГСУ открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка в Шри-Ланке
Студенты на лекции в университете . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский государственный социальный университет (РГСУ) открыл информационный центр по вопросам изучения русского языка и российской культуры в Шри-Ланке, в нем будут проходить информационные сессии для потенциальных абитуриентов, сообщила пресс-служба вуза.
"Сегодня, 28 декабря, в Шри-Ланке открыт Информационный центр Российского государственного социального университета по вопросам изучения русского языка и российской культуры. На базе Центра будут проходить регулярные информационные сессии по вопросам обучения в России для потенциальных абитуриентов. Все желающие получат возможность пройти обучение на полугодичном цифровом адаптационном курсе по программе русского языка как иностранного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партнером по проекту выступил шри-ланкийский учебный центр MAS, который успешно сотрудничает с РГСУ на протяжении последнего года.
"Открытие Центра связано с растущим интересом абитуриентов к обучению в России. Уже сегодня более 100 граждан Шри-Ланки являются слушателями подготовительного факультета РГСУ, и число желающих неизменно растет. Хочу отметить, что сегодня в РГСУ учатся представители более 60 стран, поэтому опыт подготовки и адаптации иностранных студентов у нас достаточно велик", - отметил ректор РГСУ Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении.