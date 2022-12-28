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Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей - РИА Новости, 28.12.2022
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Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей
Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей - РИА Новости, 28.12.2022
Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей
Общая сумма заявленных к массовому убийце Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, исковых требований составила 18,3 миллиона... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:11
2022-12-28T12:11
пермь
пермский край
пермский краевой суд
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Общая сумма заявленных к массовому убийце Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, исковых требований составила 18,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Светлана Плотникова. "Сумма заявленных исков составила 18 миллионов 300 тысяч рублей", - сказала Плотникова. Она уточнила, что погибли шесть человек (статья об убийстве), ещё 59 человек проходят потерпевшими (покушение на убийство). Ранее в суде Бекмансуров заявлял, что готов отвечать по заявленным требованиям об удовлетворении морального и материального вреда. Пермский краевой суд в среду признал экс-студента юрфака ПГНИУ Бекмансурова виновным в убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Наказание будет оглашено позже, гособвинитель попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению.
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пермь, пермский край, пермский краевой суд, происшествия, стрельба в пермском госуниверситете
Пермь, Пермский край, Пермский краевой суд, Происшествия, Стрельба в Пермском госуниверситете
12:11 28.12.2022
 
Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей

Бекмансурову, стрелявшему в пермском вузе, заявили иски на 18,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Андрей Никонов / Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Андрей Никонов
Перейти в медиабанк
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Общая сумма заявленных к массовому убийце Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, исковых требований составила 18,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Светлана Плотникова.
"Сумма заявленных исков составила 18 миллионов 300 тысяч рублей", - сказала Плотникова.
Она уточнила, что погибли шесть человек (статья об убийстве), ещё 59 человек проходят потерпевшими (покушение на убийство).
Ранее в суде Бекмансуров заявлял, что готов отвечать по заявленным требованиям об удовлетворении морального и материального вреда.
Пермский краевой суд в среду признал экс-студента юрфака ПГНИУ Бекмансурова виновным в убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Наказание будет оглашено позже, гособвинитель попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете, в Дзержинском районном суде Перми - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 14:03
Устроивший стрельбу в Перми Бекмансуров считает себя психически больным
 
ПермьПермский крайПермский краевой судПроисшествияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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