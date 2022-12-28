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Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей

Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей - РИА Новости, 28.12.2022

Массовому убийце из Перми Бекмансурову заявили иски на 18,3 миллиона рублей

Общая сумма заявленных к массовому убийце Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, исковых требований составила 18,3 миллиона... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:11

2022-12-28T12:11

2022-12-28T12:11

пермь

пермский край

пермский краевой суд

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Общая сумма заявленных к массовому убийце Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете, исковых требований составила 18,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Светлана Плотникова. "Сумма заявленных исков составила 18 миллионов 300 тысяч рублей", - сказала Плотникова. Она уточнила, что погибли шесть человек (статья об убийстве), ещё 59 человек проходят потерпевшими (покушение на убийство). Ранее в суде Бекмансуров заявлял, что готов отвечать по заявленным требованиям об удовлетворении морального и материального вреда. Пермский краевой суд в среду признал экс-студента юрфака ПГНИУ Бекмансурова виновным в убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Наказание будет оглашено позже, гособвинитель попросил приговорить Бекмансурова к пожизненному заключению.

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Екатерина Зайцева

пермь, пермский край, пермский краевой суд, происшествия, стрельба в пермском госуниверситете