https://ria.ru/20221228/ipoteka-1842032452.html

Шадаев: Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке

Шадаев: Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 28.12.2022

Шадаев: Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке

Минцифры РФ, скорее всего, не удастся согласовать в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, сообщил глава министерства РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:32

2022-12-28T19:32

2022-12-28T19:50

экономика

ипотека

максут шадаев

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минцифры РФ, скорее всего, не удастся согласовать в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. Шадаев также подчеркнул, что по программе ипотеки для IT-специалистов будут снижены требования по возрасту и зарплате. "Раньше зарплата должна была быть 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и 100 тысяч рублей в других городах. Требование для 150 тысяч останется только в Москве, 120 тысяч будет в других городах-миллионниках, а для остальных городов – 70 тысяч рублей", - объяснил он.Минцифры в августе предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном портале правовых актов.Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке на данный момент - 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.

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экономика, ипотека, максут шадаев, россия, москва