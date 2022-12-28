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Шадаев: Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке
Шадаев: Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 28.12.2022
Шадаев: Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке
Минцифры РФ, скорее всего, не удастся согласовать в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, сообщил глава министерства РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:32
2022-12-28T19:32
2022-12-28T19:50
экономика
ипотека
максут шадаев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минцифры РФ, скорее всего, не удастся согласовать в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года. Шадаев также подчеркнул, что по программе ипотеки для IT-специалистов будут снижены требования по возрасту и зарплате. "Раньше зарплата должна была быть 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и 100 тысяч рублей в других городах. Требование для 150 тысяч останется только в Москве, 120 тысяч будет в других городах-миллионниках, а для остальных городов – 70 тысяч рублей", - объяснил он.Минцифры в августе предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном портале правовых актов.Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке на данный момент - 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.
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экономика, ипотека, максут шадаев, россия, москва
Экономика, Ипотека, Максут Шадаев, Россия, Москва
19:32 28.12.2022 (обновлено: 19:50 28.12.2022)
Шадаев: Минцифры не сможет согласовать снижение ставки по льготной ипотеке
Глава Минцифры Шадаев: снижение ставки по льготной ипотеке, вероятно, не будет согласовано
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минцифры РФ, скорее всего, не удастся согласовать в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе прямого эфира об итогах 2022 года.
"Из того, что нам, наверное, не удастся согласовать внутри правительства - это уменьшение ставки по льготной ипотеке с 5% до 3%. Это было наше предложение", - отметил министр.
Шадаев также подчеркнул, что по программе ипотеки для IT-специалистов будут снижены требования по возрасту и зарплате.
"Раньше зарплата должна была быть 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и 100 тысяч рублей в других городах. Требование для 150 тысяч останется только в Москве
, 120 тысяч будет в других городах-миллионниках, а для остальных городов – 70 тысяч рублей", - объяснил он.
Минцифры в августе предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%, соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном портале правовых актов.
Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке на данный момент - 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.