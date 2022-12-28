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Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе - РИА Новости, 28.12.2022
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Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе
Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе - РИА Новости, 28.12.2022
Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе
Украина обладает наибольшим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди европейских стран, сообщили в министерстве... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:38
2022-12-28T19:38
в мире
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spacex
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украина обладает наибольшим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди европейских стран, сообщили в министерстве цифровой трансформации в среду. "Украина среди стран с наибольшим количеством (терминалов – ред.) Starlink. Более 22 тысяч терминалов получено. Интернет-покрытие на Украине - самое большое в Европе. Это удалось благодаря Интернет-субвенции. В этом году более 130 тысяч украинцев в 420 селах впервые смогли подключить свои дома к интернету. А 1140 соцзаведений получили wi-fi", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В министерстве отметили, что несмотря на боевые действия на территории страны, продолжаются работы по восстановлению и разворачиванию скоростного Интернета. Сообщается, что получено около 50 систем "от Илона Маска, которые помогают быть на связи в самых горячих точках, несмотря на длительные обесточивания". Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными. В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
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в мире, украина, европа, spacex, илон маск, технологии, сша, интернет, starlink
В мире, Украина, Европа, SpaceX, Илон Маск, Технологии, США, Интернет, Starlink
19:38 28.12.2022
 
Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе

Минцифры Украины: интернет-покрытие от Starlink в стране стало самым большим в Европе

© Pixabay / 3844328Wi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Pixabay / 3844328
Wi-fi роутер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украина обладает наибольшим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди европейских стран, сообщили в министерстве цифровой трансформации в среду.
"Украина среди стран с наибольшим количеством (терминалов – ред.) Starlink. Более 22 тысяч терминалов получено. Интернет-покрытие на Украине - самое большое в Европе. Это удалось благодаря Интернет-субвенции. В этом году более 130 тысяч украинцев в 420 селах впервые смогли подключить свои дома к интернету. А 1140 соцзаведений получили wi-fi", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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В министерстве отметили, что несмотря на боевые действия на территории страны, продолжаются работы по восстановлению и разворачиванию скоростного Интернета. Сообщается, что получено около 50 систем "от Илона Маска, которые помогают быть на связи в самых горячих точках, несмотря на длительные обесточивания".
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.
В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
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В миреУкраинаЕвропаSpaceXИлон МаскТехнологииСШАИнтернетStarlink
 
 
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