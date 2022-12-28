https://ria.ru/20221228/internet-1842033131.html

Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе

Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе - РИА Новости, 28.12.2022

Интернет-покрытие от Starlink на Украине стало самым большим в Европе

Украина обладает наибольшим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди европейских стран, сообщили в министерстве... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:38

2022-12-28T19:38

2022-12-28T19:38

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украина обладает наибольшим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди европейских стран, сообщили в министерстве цифровой трансформации в среду. "Украина среди стран с наибольшим количеством (терминалов – ред.) Starlink. Более 22 тысяч терминалов получено. Интернет-покрытие на Украине - самое большое в Европе. Это удалось благодаря Интернет-субвенции. В этом году более 130 тысяч украинцев в 420 селах впервые смогли подключить свои дома к интернету. А 1140 соцзаведений получили wi-fi", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В министерстве отметили, что несмотря на боевые действия на территории страны, продолжаются работы по восстановлению и разворачиванию скоростного Интернета. Сообщается, что получено около 50 систем "от Илона Маска, которые помогают быть на связи в самых горячих точках, несмотря на длительные обесточивания". Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными. В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания Space X просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.

https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1842031315.html

https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html

украина

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, европа, spacex, илон маск, технологии, сша, интернет, starlink