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В КПРФ изучат инициативу по признанию перебежчиков иноагентами - РИА Новости, 28.12.2022
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В КПРФ изучат инициативу по признанию перебежчиков иноагентами
В КПРФ изучат инициативу по признанию перебежчиков иноагентами - РИА Новости, 28.12.2022
В КПРФ изучат инициативу по признанию перебежчиков иноагентами
Фракция КПРФ внимательно проанализирует инициативу о признании "перебежчиков" иноагентами, как только она будет подготовлена, пока не понятно, что конкретно... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:02
2022-12-28T11:02
кпрф
госдума рф
юрий синельщиков
николай брыкин
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фракция КПРФ внимательно проанализирует инициативу о признании "перебежчиков" иноагентами, как только она будет подготовлена, пока не понятно, что конкретно предлагается, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков. Накануне депутат Госдумы Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законодательной инициативы с целью признания "трусов-перебежчиков" и "предателей Родины" иноагентами. "Надо читать, что он напишет. Конечно, иноагенты - у них существенно иной статус. А тут надо прочитать, что напишет (депутат) - может, что-то разумное, а может, и нет", - рассказал политик. Вместе с тем, Синельщиков задался вопросом, какое отношение россиянин, например, уехавший в Турцию, имеет к иностранному финансированию или политике: "Что это означает? Надо проанализировать".
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кпрф, госдума рф, юрий синельщиков, николай брыкин, политика
КПРФ, Госдума РФ, Юрий Синельщиков, Николай Брыкин, Политика
11:02 28.12.2022
 
В КПРФ изучат инициативу по признанию перебежчиков иноагентами

Фракция КПРФ внимательно изучит инициативу по признанию перебежчиков иноагентами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фракция КПРФ внимательно проанализирует инициативу о признании "перебежчиков" иноагентами, как только она будет подготовлена, пока не понятно, что конкретно предлагается, заявил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков.
Накануне депутат Госдумы Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законодательной инициативы с целью признания "трусов-перебежчиков" и "предателей Родины" иноагентами.
"Надо читать, что он напишет. Конечно, иноагенты - у них существенно иной статус. А тут надо прочитать, что напишет (депутат) - может, что-то разумное, а может, и нет", - рассказал политик.
Вместе с тем, Синельщиков задался вопросом, какое отношение россиянин, например, уехавший в Турцию, имеет к иностранному финансированию или политике: "Что это означает? Надо проанализировать".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Суд оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иноагента
 
КПРФГосдума РФЮрий СинельщиковНиколай БрыкинПолитика
 
 
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