https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1842025710.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 28.12.2022

В России ускорилась недельная инфляция

Инфляция в России на неделе с 20 по 26 декабря ускорилась до 0,12% с 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 12,01%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:03

2022-12-28T19:03

2022-12-28T19:03

цены

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

продукты

инфляция

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 20 по 26 декабря ускорилась до 0,12% с 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 12,01%, сообщил в среду Росстат. "За период с 20 по 26 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала декабря – 100,85%, с начала года – 112,01%", - говорится в публикации. На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 2,3% с 1,5% неделей ранее. В том числе морковь подорожала на 4%, лук – на 3,9%, помидоры – на 3,7%, свекла и огурцы – на 3,4%, капуста – на 1,4%, бананы – на 1,3%, яблоки – на 1,1%, картофель – на 0,9%. Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано только по 8 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар - на 1,13% и 0,66% соответственно. Также снизился в цене рис - на 0,31%, овощные консервы для детского питания – на 0,27%, баранина – на 0,17%, мука – на 0,07%. Символически подешевели сметана и соль – на 0,02% и 0,01% соответственно. Подорожание наблюдалось по 26 наименованиям продуктов, и сильнее всего выросли в цене яйца – на 0,79%. Также подорожали творог – на 0,6%, печенье – на 0,52%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,43%, вермишель – на 0,35%. Говядина, мясо кур, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, рыба мороженая, молоко, сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 0,3%; чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,2%. Свинина, вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, маргарин, сычужные сыры, макаронные изделия, ржаной хлеб, пшено подорожали на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен зубные пасты и щетки – плюс 0,77% и 0,42% соответственно. Кроме этого, детские подгузники подорожали на 0,39%, хозяйственное мыло - на 0,34%, шампунь – на 0,32%, пеленки для новорожденных – на 0,21%, туалетное мыло – на 0,17%, спички и гигиенические прокладки – на 0,1%. Одновременно подешевели сухие корма для домашних животных и стиральные порошки - на 0,1%. На неделе с 20 по 26 декабря цены на бытовую технику и электронику снижались. Так, телевизоры подешевели на 1,32%, смартфоны – на 0,43%, а электропылесосы – на 0,05%. Легковые автомобили, как отечественные, так и иностранные, не изменились в цене. Автомобильный бензин прибавил 0,01%, а дизельное топливо - 0,4%. Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, кроме валидола и корвалола - они подешевели на 0,33% и 0,07% соответственно. Сильнее всего, как и неделей ранее, подорожал противовирусный препарат "Эргоферон" - на 1,01%, а также препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,75%. Стоимость полета в салоне экономического класса выросла почти на 5,5% после снижения на 10% на прошлой отчетной неделе.

https://ria.ru/20221222/olive-1840404913.html

https://ria.ru/20221222/ulovki-1840403196.html

https://ria.ru/20221221/ikra-1840147196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, инфляция