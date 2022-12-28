https://ria.ru/20221228/infektsii-1841825907.html

Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций

Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций - РИА Новости, 28.12.2022

Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций

В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:25

2022-12-28T10:25

2022-12-28T10:25

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

общество

анна попова

оспа обезьян

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этом году мы не допустили завозов никаких особо опасных инфекций в страну, а рисков вокруг много: оспа обезьян, холера - она погуляла в этом году очень прилично, во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но во время сделали все, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной. Поэтому эта очень неприятная, страшная, но вполне вероятная болезнь нас в этом году не тревожила совсем", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, в этом году просыпалась чума в некоторых странах недалеко от границ РФ, но российские специалисты сделали все, чтобы не допустить никаких осложнений. "Ну и оспа обезьян - новый необычный вызов, но вместе с тем все меры, которые мы предприняли позволил нам и границы закрыть для инфекций и все меры предпринять", - добавила Попова.

https://ria.ru/20221227/gripp-1841593583.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, анна попова, оспа обезьян