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Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций - РИА Новости, 28.12.2022
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Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций - РИА Новости, 28.12.2022
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций
В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:25
2022-12-28T10:25
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
общество
анна попова
оспа обезьян
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этом году мы не допустили завозов никаких особо опасных инфекций в страну, а рисков вокруг много: оспа обезьян, холера - она погуляла в этом году очень прилично, во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но во время сделали все, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной. Поэтому эта очень неприятная, страшная, но вполне вероятная болезнь нас в этом году не тревожила совсем", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, в этом году просыпалась чума в некоторых странах недалеко от границ РФ, но российские специалисты сделали все, чтобы не допустить никаких осложнений. "Ну и оспа обезьян - новый необычный вызов, но вместе с тем все меры, которые мы предприняли позволил нам и границы закрыть для инфекций и все меры предпринять", - добавила Попова.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, анна попова, оспа обезьян
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество, Анна Попова, Оспа обезьян
10:25 28.12.2022
 
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций

Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию никаких особо опасных инфекций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году мы не допустили завозов никаких особо опасных инфекций в страну, а рисков вокруг много: оспа обезьян, холера - она погуляла в этом году очень прилично, во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но во время сделали все, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной. Поэтому эта очень неприятная, страшная, но вполне вероятная болезнь нас в этом году не тревожила совсем", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, в этом году просыпалась чума в некоторых странах недалеко от границ РФ, но российские специалисты сделали все, чтобы не допустить никаких осложнений.
"Ну и оспа обезьян - новый необычный вызов, но вместе с тем все меры, которые мы предприняли позволил нам и границы закрыть для инфекций и все меры предпринять", - добавила Попова.
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