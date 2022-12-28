https://ria.ru/20221228/infektsii-1841825907.html
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций - РИА Новости, 28.12.2022
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций
В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:25
2022-12-28T10:25
2022-12-28T10:25
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
общество
анна попова
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В этом году мы не допустили завозов никаких особо опасных инфекций в страну, а рисков вокруг много: оспа обезьян, холера - она погуляла в этом году очень прилично, во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но во время сделали все, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной. Поэтому эта очень неприятная, страшная, но вполне вероятная болезнь нас в этом году не тревожила совсем", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, в этом году просыпалась чума в некоторых странах недалеко от границ РФ, но российские специалисты сделали все, чтобы не допустить никаких осложнений. "Ну и оспа обезьян - новый необычный вызов, но вместе с тем все меры, которые мы предприняли позволил нам и границы закрыть для инфекций и все меры предпринять", - добавила Попова.
https://ria.ru/20221227/gripp-1841593583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e405df7250ed4f0b5c9085fe0cfd11bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, анна попова, оспа обезьян
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество, Анна Попова, Оспа обезьян
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию опасных инфекций
Попова: в этом году удалось не допустить завоза в Россию никаких особо опасных инфекций
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
В этом году удалось не допустить завоза никаких особо опасных инфекций в РФ, заявила
глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году мы не допустили завозов никаких особо опасных инфекций в страну, а рисков вокруг много: оспа обезьян, холера - она погуляла в этом году очень прилично, во многих странах были высокие цифры заболеваемости и смертности, но во время сделали все, что нужно, приняли меры, выпустили необходимые документы и реализовали их еще весной. Поэтому эта очень неприятная, страшная, но вполне вероятная болезнь нас в этом году не тревожила совсем", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, в этом году просыпалась чума в некоторых странах недалеко от границ РФ, но российские специалисты сделали все, чтобы не допустить никаких осложнений.
"Ну и оспа обезьян - новый необычный вызов, но вместе с тем все меры, которые мы предприняли позволил нам и границы закрыть для инфекций и все меры предпринять", - добавила Попова.