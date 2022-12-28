https://ria.ru/20221228/ikony-1842053649.html
Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России
Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России - РИА Новости, 28.12.2022
Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России
Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:18
2022-12-28T22:18
2022-12-28T22:18
религия
здоровье - общество
николай чудотворец
георгий победоносец
россия
пушкин
санкт-петербург
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Как уточняют таможенники, туристы из разных стран, скупив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи. Десять икон (в том числе Успение Пресвятой Богоматери, Святитель Николай Чудотворец и Богоматерь Троеручица) переданы в приход Софийского (Вознесенского) собора города Пушкина под Петербургом. Икона "Чудо Святого Георгия о змие" и икона "Святой Георгий Победоносец и Святой Дмитрий Солунский" переданы в синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. "Согласно экспертным заключениям по характеру обработки и состоянию сохранности, иконные щиты, использованные художниками в качестве основы для написания икон, датируются началом ХХ века. Старинные предметы следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Минкультуры России", - пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Пулковской таможни Санан Церенов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221227/rpts-1841759872.html
россия
пушкин
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, николай чудотворец, георгий победоносец, россия, пушкин, санкт-петербург, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Здоровье - Общество, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, Россия, Пушкин, Санкт-Петербург, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России
Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон, изъятых при попытках незаконного вывоза из России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
"Двенадцать икон начала ХХ века передала Пулковская таможня Русской православной церкви. Предметы религиозного культа, изъятые в разное время при попытках незаконного вывоза без разрешительных документов, по решению суда обращены в федеральную собственность и подлежат безвозмездной передаче", - говорится в сообщении.
Как уточняют таможенники, туристы из разных стран, скупив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи.
Десять икон (в том числе Успение Пресвятой Богоматери, Святитель Николай Чудотворец и Богоматерь Троеручица) переданы в приход Софийского (Вознесенского) собора города Пушкина под Петербургом. Икона "Чудо Святого Георгия о змие" и икона "Святой Георгий Победоносец и Святой Дмитрий Солунский" переданы в синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
"Согласно экспертным заключениям по характеру обработки и состоянию сохранности, иконные щиты, использованные художниками в качестве основы для написания икон, датируются началом ХХ века. Старинные предметы следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Минкультуры России", - пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Пулковской таможни Санан Церенов, слова которого приводятся в сообщении.