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Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России - РИА Новости, 28.12.2022
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Религия
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Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России
Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России - РИА Новости, 28.12.2022
Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России
Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:18
2022-12-28T22:18
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николай чудотворец
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санкт-петербург
русская православная церковь
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Как уточняют таможенники, туристы из разных стран, скупив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи. Десять икон (в том числе Успение Пресвятой Богоматери, Святитель Николай Чудотворец и Богоматерь Троеручица) переданы в приход Софийского (Вознесенского) собора города Пушкина под Петербургом. Икона "Чудо Святого Георгия о змие" и икона "Святой Георгий Победоносец и Святой Дмитрий Солунский" переданы в синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. "Согласно экспертным заключениям по характеру обработки и состоянию сохранности, иконные щиты, использованные художниками в качестве основы для написания икон, датируются началом ХХ века. Старинные предметы следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Минкультуры России", - пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Пулковской таможни Санан Церенов, слова которого приводятся в сообщении.
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здоровье - общество, николай чудотворец, георгий победоносец, россия, пушкин, санкт-петербург, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Здоровье - Общество, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, Россия, Пушкин, Санкт-Петербург, Русская православная церковь, Московский Патриархат
22:18 28.12.2022
 
Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России

Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон, изъятых при попытках незаконного вывоза из России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"Двенадцать икон начала ХХ века передала Пулковская таможня Русской православной церкви. Предметы религиозного культа, изъятые в разное время при попытках незаконного вывоза без разрешительных документов, по решению суда обращены в федеральную собственность и подлежат безвозмездной передаче", - говорится в сообщении.

Как уточняют таможенники, туристы из разных стран, скупив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи.
Десять икон (в том числе Успение Пресвятой Богоматери, Святитель Николай Чудотворец и Богоматерь Троеручица) переданы в приход Софийского (Вознесенского) собора города Пушкина под Петербургом. Икона "Чудо Святого Георгия о змие" и икона "Святой Георгий Победоносец и Святой Дмитрий Солунский" переданы в синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
"Согласно экспертным заключениям по характеру обработки и состоянию сохранности, иконные щиты, использованные художниками в качестве основы для написания икон, датируются началом ХХ века. Старинные предметы следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Минкультуры России", - пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Пулковской таможни Санан Церенов, слова которого приводятся в сообщении.
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