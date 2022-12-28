https://ria.ru/20221228/ikony-1842053649.html

Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России

Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России - РИА Новости, 28.12.2022

Таможенники передали РПЦ иконы, изъятые при попытках вывоза из России

Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:18

2022-12-28T22:18

2022-12-28T22:18

религия

здоровье - общество

николай чудотворец

георгий победоносец

россия

пушкин

санкт-петербург

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала XX века, изъятых у туристов при попытках их незаконного вывоза из России, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Как уточняют таможенники, туристы из разных стран, скупив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи. Десять икон (в том числе Успение Пресвятой Богоматери, Святитель Николай Чудотворец и Богоматерь Троеручица) переданы в приход Софийского (Вознесенского) собора города Пушкина под Петербургом. Икона "Чудо Святого Георгия о змие" и икона "Святой Георгий Победоносец и Святой Дмитрий Солунский" переданы в синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. "Согласно экспертным заключениям по характеру обработки и состоянию сохранности, иконные щиты, использованные художниками в качестве основы для написания икон, датируются началом ХХ века. Старинные предметы следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов, выданных Минкультуры России", - пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Пулковской таможни Санан Церенов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221227/rpts-1841759872.html

россия

пушкин

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, николай чудотворец, георгий победоносец, россия, пушкин, санкт-петербург, русская православная церковь, московский патриархат