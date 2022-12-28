https://ria.ru/20221228/grozev-1842021459.html

В Болгарии заявили, что приняли меры для обеспечения безопасности Грозева

В Болгарии заявили, что приняли меры для обеспечения безопасности Грозева - РИА Новости, 28.12.2022

В Болгарии заявили, что приняли меры для обеспечения безопасности Грозева

Власти Болгарии предпринимают меры по обеспечению безопасности журналиста Христо Грозева, объявленного в розыск в России, заявили в пресс-службе президента... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:50

2022-12-28T18:50

2022-12-28T18:50

россия

болгария

bellingcat

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти Болгарии предпринимают меры по обеспечению безопасности журналиста Христо Грозева, объявленного в розыск в России, заявили в пресс-службе президента страны Румена Радева. В понедельник из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. "Болгарские учреждения поддерживали контакт с Христо Грозевым еще до появления публикаций в СМИ на эту тему, были приняты меры по обеспечению его безопасности, в том числе путем сотрудничества с партнерскими службами", - говорится в заявлении президентской пресс-службы в ответ на запрос телеканала БНТ. В пресс-службе добавили, что президент Радев следит за ситуацией с Грозевым. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. ФСБ России утверждала, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции. Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, но утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221228/grozev-1841926236.html

https://ria.ru/20221227/grozev-1841749973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, болгария, bellingcat, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире