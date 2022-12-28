Объявленный в розыск журналист Грозев заявил, что находится не в Европе
Разыскиваемый в России журналист Bellingcat Грозев заявил, что находится не в Европе
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSAГлавный расследователь издания Bellingcat*, болгарский журналист Христо Грозев
Главный расследователь издания Bellingcat*, болгарский журналист Христо Грозев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Главный расследователь издания Bellingcat*, болгарский журналист Христо Грозев, объявленный в розыск российской полицией, заявил, что сейчас находится не в Европе, но не хочет раскрывать своего местонахождения из соображений личной безопасности.
В понедельник стало известно, что МВД РФ объявило Грозева в розыск, не уточнив – в федеральный или международный. Источник сообщил РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.
"Когда меня объявили в федеральный розыск, я находился на другом континенте - и мне пришлось остаться", - сказал Грозев в интервью телеканалу bTV.
По сведениям болгарских СМИ, журналист и его семья постоянно проживают в Австрии.
Грозев утверждает, что нанятый им адвокат в России до сих пор не смог получить информацию о причине возбуждения против него уголовного дела.
Также он считает, что опасность для него скорее исходит от "военизированных наемников типа "Вагнера", которые в своей борьбе за то, чтобы показать российскому обществу, что они более эффективны, чем официальные власти, могли бы совершить такое преступление".
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.
Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий.
Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.
* СМИ, выполняющее функции иноагента