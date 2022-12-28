https://ria.ru/20221228/grozev-1841926236.html

Объявленный в розыск журналист Грозев заявил, что находится не в Европе

Объявленный в розыск журналист Грозев заявил, что находится не в Европе - РИА Новости, 28.12.2022

Объявленный в розыск журналист Грозев заявил, что находится не в Европе

Главный расследователь издания Bellingcat*, болгарский журналист Христо Грозев, объявленный в розыск российской полицией, заявил, что сейчас находится не в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:02

2022-12-28T15:02

2022-12-28T15:02

россия

европа

bellingcat

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

болгария

австрия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Главный расследователь издания Bellingcat*, болгарский журналист Христо Грозев, объявленный в розыск российской полицией, заявил, что сейчас находится не в Европе, но не хочет раскрывать своего местонахождения из соображений личной безопасности. В понедельник стало известно, что МВД РФ объявило Грозева в розыск, не уточнив – в федеральный или международный. Источник сообщил РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. По сведениям болгарских СМИ, журналист и его семья постоянно проживают в Австрии. Грозев утверждает, что нанятый им адвокат в России до сих пор не смог получить информацию о причине возбуждения против него уголовного дела. Также он считает, что опасность для него скорее исходит от "военизированных наемников типа "Вагнера", которые в своей борьбе за то, чтобы показать российскому обществу, что они более эффективны, чем официальные власти, могли бы совершить такое преступление". Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. ФСБ России в свою очередь утверждала, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции. Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, при этом он утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221227/grozev-1841749973.html

https://ria.ru/20221226/rozysk-1841401312.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, bellingcat, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), болгария, австрия