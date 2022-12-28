https://ria.ru/20221228/grodno-1841888394.html

Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января

Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января - РИА Новости, 28.12.2022

Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января

Консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января, заявил в среду посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя состоявшееся открытие... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:27

2022-12-28T13:27

2022-12-28T13:27

политика

россия

белоруссия

гродно

борис грызлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841900322_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_648e2b71c6e6ed44cee294f828461544.jpg

ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января, заявил в среду посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя состоявшееся открытие загранучреждения. "У нас до восьмого января в Российской Федерации выходные праздничные дни. Поэтому – после восьмого, девятого начнем", - сказал посол, отвечая на вопрос журналиста о начале консульского приема. Грызлов при этом обратил внимание, что техническое оснащение здания еще немого отстает. "Поэтому несколько месяцев – может быть, два или три – работа будет осуществляться вахтовым методом. Два раза в неделю будут приезжать наши консульские работники, принимать все заявления, оформлять все необходимые документы и, наверно, уже на следующем приеме выдавать необходимые документы", - пояснил дипломат. Новое загранучреждение Российской Федерации в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитическое ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства.

https://ria.ru/20220801/posol-1806362422.html

https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html

россия

белоруссия

гродно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, гродно, борис грызлов