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Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января - РИА Новости, 28.12.2022
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Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января
Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января - РИА Новости, 28.12.2022
Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января
Консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января, заявил в среду посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя состоявшееся открытие... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:27
2022-12-28T13:27
политика
россия
белоруссия
гродно
борис грызлов
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ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января, заявил в среду посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя состоявшееся открытие загранучреждения. "У нас до восьмого января в Российской Федерации выходные праздничные дни. Поэтому – после восьмого, девятого начнем", - сказал посол, отвечая на вопрос журналиста о начале консульского приема. Грызлов при этом обратил внимание, что техническое оснащение здания еще немого отстает. "Поэтому несколько месяцев – может быть, два или три – работа будет осуществляться вахтовым методом. Два раза в неделю будут приезжать наши консульские работники, принимать все заявления, оформлять все необходимые документы и, наверно, уже на следующем приеме выдавать необходимые документы", - пояснил дипломат. Новое загранучреждение Российской Федерации в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитическое ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства.
https://ria.ru/20220801/posol-1806362422.html
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политика, россия, белоруссия, гродно, борис грызлов
Политика, Россия, Белоруссия, Гродно, Борис Грызлов
13:27 28.12.2022
 
Генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января

Посол Грызлов сообщил, что генконсульство в Гродно начнет консульский прием 9 января

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия
Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь
Табличка на здании Генерального консульства РФ в городе Гродно, Белоруссия
Читать ria.ru в
ГРОДНО, 28 дек – РИА Новости. Консульский прием в генконсульстве РФ в Гродно начнется 9 января, заявил в среду посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя состоявшееся открытие загранучреждения.
"У нас до восьмого января в Российской Федерации выходные праздничные дни. Поэтому – после восьмого, девятого начнем", - сказал посол, отвечая на вопрос журналиста о начале консульского приема.
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Грызлов при этом обратил внимание, что техническое оснащение здания еще немого отстает. "Поэтому несколько месяцев – может быть, два или три – работа будет осуществляться вахтовым методом. Два раза в неделю будут приезжать наши консульские работники, принимать все заявления, оформлять все необходимые документы и, наверно, уже на следующем приеме выдавать необходимые документы", - пояснил дипломат.
Новое загранучреждение Российской Федерации в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны - открылось в среду. В торжественной церемонии открытия принял участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитическое ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства.
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ПолитикаРоссияБелоруссияГродноБорис Грызлов
 
 
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