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Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок" - РИА Новости, 28.12.2022
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Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"
Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок" - РИА Новости, 28.12.2022
Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"
Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:04
2022-12-28T18:04
краснодар
общество
похоронное дело
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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в подарок, и связала инцидент с происками конкурентов. Ранее в сети появилась информация, что в Краснодаре раздают листовки похоронного бюро "Пандора", на которых изображены гробы с надписью "Акция 1+1=3". "С нашей компанией это никак не связано. Возможно, это происки конкурентов", - сказала собеседница агентства. Шемякина добавила, что по данному факту уже написано заявление в полицию.
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краснодар, общество, похоронное дело
Краснодар, Общество, Похоронное дело
18:04 28.12.2022
 
Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"

Похоронное бюро в Краснодаре заявило, что не предлагает клиентам три гроба по цене двух

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГробы на Международной выставке погребальных принадлежностей
Гробы на Международной выставке погребальных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Гробы на Международной выставке погребальных принадлежностей. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в подарок, и связала инцидент с происками конкурентов.
Ранее в сети появилась информация, что в Краснодаре раздают листовки похоронного бюро "Пандора", на которых изображены гробы с надписью "Акция 1+1=3".
"С нашей компанией это никак не связано. Возможно, это происки конкурентов", - сказала собеседница агентства. Шемякина добавила, что по данному факту уже написано заявление в полицию.
Международная выставка погребальных принадлежностей, похоронного сервиса, мемориального искусства Некрополь - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 08:59
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КраснодарОбществоПохоронное дело
 
 
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