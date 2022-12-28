https://ria.ru/20221228/grob-1842000946.html

Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"

Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок" - РИА Новости, 28.12.2022

Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"

Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:04

2022-12-28T18:04

2022-12-28T18:04

краснодар

общество

похоронное дело

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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в подарок, и связала инцидент с происками конкурентов. Ранее в сети появилась информация, что в Краснодаре раздают листовки похоронного бюро "Пандора", на которых изображены гробы с надписью "Акция 1+1=3". "С нашей компанией это никак не связано. Возможно, это происки конкурентов", - сказала собеседница агентства. Шемякина добавила, что по данному факту уже написано заявление в полицию.

https://ria.ru/20220117/pokhorony-1768150315.html

краснодар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, общество, похоронное дело