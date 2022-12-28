https://ria.ru/20221228/grob-1842000946.html
Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"
Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок" - РИА Новости, 28.12.2022
Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"
Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:04
2022-12-28T18:04
2022-12-28T18:04
краснодар
общество
похоронное дело
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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в подарок, и связала инцидент с происками конкурентов. Ранее в сети появилась информация, что в Краснодаре раздают листовки похоронного бюро "Пандора", на которых изображены гробы с надписью "Акция 1+1=3". "С нашей компанией это никак не связано. Возможно, это происки конкурентов", - сказала собеседница агентства. Шемякина добавила, что по данному факту уже написано заявление в полицию.
https://ria.ru/20220117/pokhorony-1768150315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, общество, похоронное дело
Краснодар, Общество, Похоронное дело
Похоронное бюро Краснодара отвергло участие в акции "третий гроб в подарок"
Похоронное бюро в Краснодаре заявило, что не предлагает клиентам три гроба по цене двух
КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Руководитель похоронного агентства "Пандора" в Краснодаре Оксана Шемякина заявила РИА Новости, что бюро не причастно к акции, предлагающей третий гроб в подарок, и связала инцидент с происками конкурентов.
Ранее в сети появилась информация, что в Краснодаре раздают листовки похоронного бюро "Пандора", на которых изображены гробы с надписью "Акция 1+1=3".
"С нашей компанией это никак не связано. Возможно, это происки конкурентов", - сказала собеседница агентства. Шемякина добавила, что по данному факту уже написано заявление в полицию.