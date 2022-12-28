https://ria.ru/20221228/gripp-1841823113.html

Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа - РИА Новости, 28.12.2022

Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

Свиной грипп дает очень серьезные осложнения, поэтому важно себя поберечь, чтобы не заболеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:15

2022-12-28T10:15

2022-12-28T10:15

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

свиной грипп

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Свиной грипп дает очень серьезные осложнения, поэтому важно себя поберечь, чтобы не заболеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что сегодня нужно себя поберечь, чтобы не заболеть, а если стало хуже, то сразу же обратиться к врачу. При этом, по словам Поповой, российские вакцины против гриппа работают – более 98% заболевших в России не делали прививки.

https://ria.ru/20221227/gripp-1841556464.html

россия

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, свиной грипп