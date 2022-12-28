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Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа - РИА Новости, 28.12.2022
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Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа - РИА Новости, 28.12.2022
Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа
Свиной грипп дает очень серьезные осложнения, поэтому важно себя поберечь, чтобы не заболеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:15
2022-12-28T10:15
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
свиной грипп
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Свиной грипп дает очень серьезные осложнения, поэтому важно себя поберечь, чтобы не заболеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что сегодня нужно себя поберечь, чтобы не заболеть, а если стало хуже, то сразу же обратиться к врачу. При этом, по словам Поповой, российские вакцины против гриппа работают – более 98% заболевших в России не делали прививки.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, свиной грипп
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Свиной грипп
10:15 28.12.2022
 
Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова: свиной грипп коварный и дает очень серьезные осложнения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Свиной грипп дает очень серьезные осложнения, поэтому важно себя поберечь, чтобы не заболеть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что сегодня нужно себя поберечь, чтобы не заболеть, а если стало хуже, то сразу же обратиться к врачу.
При этом, по словам Поповой, российские вакцины против гриппа работают – более 98% заболевших в России не делали прививки.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаСвиной грипп
 
 
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