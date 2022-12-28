https://ria.ru/20221228/gorod-1842027951.html

В Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей

В Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей - РИА Новости, 28.12.2022

В Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей

Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на проживание в нем 30 тысяч человек, сообщил журналистам в среду врио губернатора... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:12

2022-12-28T19:12

2022-12-28T19:12

жкх

владимир сальдо

херсонская область

азовское море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834859640_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_b981f9050f8bbf15aef975988b457fe2.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 дек – РИА Новости. Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на проживание в нем 30 тысяч человек, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, по поручению президента России уже разрабатывается проект застройки этой территории, являющейся "жемчужиной Херсонской области". "Город планируется на 30 тысяч жителей со всей современнейшей инфраструктурой, там будут правительственные учреждения, много возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы", - сказал Сальдо. Арабатская стрелка - это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.

https://ria.ru/20221224/obstrel-1841141199.html

херсонская область

азовское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, владимир сальдо, херсонская область , азовское море, россия