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В Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей
В Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей - РИА Новости, 28.12.2022
В Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей
Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на проживание в нем 30 тысяч человек, сообщил журналистам в среду врио губернатора... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:12
2022-12-28T19:12
2022-12-28T19:12
жкх
владимир сальдо
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 дек – РИА Новости. Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на проживание в нем 30 тысяч человек, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, по поручению президента России уже разрабатывается проект застройки этой территории, являющейся "жемчужиной Херсонской области". "Город планируется на 30 тысяч жителей со всей современнейшей инфраструктурой, там будут правительственные учреждения, много возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы", - сказал Сальдо. Арабатская стрелка - это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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жкх, владимир сальдо, херсонская область , азовское море, россия
ЖКХ, Владимир Сальдо, Херсонская область , Азовское море, Россия
В Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей
Сальдо сообщил, что в Херсонской области планируют построить город на 30 тысяч жителей
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 дек – РИА Новости. Новый город в Херсонской области на Арабатской стрелке будет рассчитан на проживание в нем 30 тысяч человек, сообщил журналистам в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, по поручению президента России уже разрабатывается проект застройки этой территории, являющейся "жемчужиной Херсонской области".
"Город планируется на 30 тысяч жителей со всей современнейшей инфраструктурой, там будут правительственные учреждения, много возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы", - сказал Сальдо.
Арабатская стрелка - это протяженная коса земли длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.