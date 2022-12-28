https://ria.ru/20221228/geroy-1841924788.html
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России - РИА Новости, 28.12.2022
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России
Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:57
2022-12-28T14:57
2022-12-28T14:57
специальная военная операция на украине
казбек коков
россия
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Казбек Коков. Он отметил, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений. "По свидетельству командования, Тимур Тамазов умел вдохновлять бойцов на смелые и героические поступки. Прибытие на позиции подразделения под командованием капитана Тамазова повышало боевой дух и мобилизовало каждого военнослужащего, услышавшего об этом", - подчеркнул глава КБР. Подвиг Тамазова он назвал примером беззаветного служения своей стране и верности Родине, свидетельством беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству.
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казбек коков, россия
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Россия
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР Тимуру Тамазову присвоили звание Героя России
НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости.
Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов
, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Казбек Коков.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России
звание Героя Российской Федерации присвоено нашему земляку - капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений.
"По свидетельству командования, Тимур Тамазов умел вдохновлять бойцов на смелые и героические поступки. Прибытие на позиции подразделения под командованием капитана Тамазова повышало боевой дух и мобилизовало каждого военнослужащего, услышавшего об этом", - подчеркнул глава КБР.
Подвиг Тамазова он назвал примером беззаветного служения своей стране и верности Родине, свидетельством беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству.