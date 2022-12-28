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Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/geroy-1841924788.html
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России - РИА Новости, 28.12.2022
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России
Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:57
2022-12-28T14:57
специальная военная операция на украине
казбек коков
россия
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Казбек Коков. Он отметил, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений. "По свидетельству командования, Тимур Тамазов умел вдохновлять бойцов на смелые и героические поступки. Прибытие на позиции подразделения под командованием капитана Тамазова повышало боевой дух и мобилизовало каждого военнослужащего, услышавшего об этом", - подчеркнул глава КБР. Подвиг Тамазова он назвал примером беззаветного служения своей стране и верности Родине, свидетельством беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству.
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казбек коков, россия
Специальная военная операция на Украине, Казбек Коков, Россия
14:57 28.12.2022
 
Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России

Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР Тимуру Тамазову присвоили звание Героя России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкВысшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда", на церемонии вручения российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда, на церемонии вручения российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Высшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда", на церемонии вручения российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Казбек Коков.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России звание Героя Российской Федерации присвоено нашему земляку - капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений.
"По свидетельству командования, Тимур Тамазов умел вдохновлять бойцов на смелые и героические поступки. Прибытие на позиции подразделения под командованием капитана Тамазова повышало боевой дух и мобилизовало каждого военнослужащего, услышавшего об этом", - подчеркнул глава КБР.
Подвиг Тамазова он назвал примером беззаветного служения своей стране и верности Родине, свидетельством беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству.
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