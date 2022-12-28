https://ria.ru/20221228/geroy-1841924788.html

Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России

Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России - РИА Новости, 28.12.2022

Погибшему в ходе спецоперации жителю КБР присвоили звание Героя России

Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:57

2022-12-28T14:57

2022-12-28T14:57

специальная военная операция на украине

казбек коков

россия

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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии Тимур Тамазов, участвовавший в специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Казбек Коков. Он отметил, что в одном из последних боев штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тамазов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил пятерых националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений. "По свидетельству командования, Тимур Тамазов умел вдохновлять бойцов на смелые и героические поступки. Прибытие на позиции подразделения под командованием капитана Тамазова повышало боевой дух и мобилизовало каждого военнослужащего, услышавшего об этом", - подчеркнул глава КБР. Подвиг Тамазова он назвал примером беззаветного служения своей стране и верности Родине, свидетельством беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству.

https://ria.ru/20221223/vyplaty-1840856539.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

казбек коков, россия