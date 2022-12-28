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"Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье до 100,9 миллиарда кубов - РИА Новости, 28.12.2022
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"Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье до 100,9 миллиарда кубов
"Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье до 100,9 миллиарда кубов - РИА Новости, 28.12.2022
"Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье до 100,9 миллиарда кубов
"Газпром" в 2022 году поставит российским потребителям 243,1 миллиарда кубометров газа, в страны дальнего зарубежья – 100,9 миллиарда кубометров, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:01
2022-12-28T17:01
экономика
россия
газпром
алексей миллер
северный поток
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2022 году поставит российским потребителям 243,1 миллиарда кубометров газа, в страны дальнего зарубежья – 100,9 миллиарда кубометров, сообщил глава компании Алексей Миллер."В 2022 году... 243,1 миллиарда кубометров газа будет поставлено из газотранспортной системы "Газпрома" нашим российским потребителям. И 100,9 миллиарда кубометров газа – в страны дальнего зарубежья", – сообщил Миллер во время выступления на предновогоднем селекторном совещании.По итогам прошлого года компания экспортировала в страны дальнего зарубежья 185,1 миллиарда кубометров, что стало четвёртым результатом в истории. Таким образом, экспорт компании снизится на 45,5%.Весной "Газпром" объявил о сокращении или полном прекращении поставок компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины.Затем в начале лета заметно снизились поставки по основному маршруту – "Северному потоку", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились вовсе.Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" из-за контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась, так как Киев перекрыл часть транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".В то же время растет экспорт в Китай – по "Силе Сибири". "Газпром" подчеркивает, что поставки регулярно идут сверх суточных контрактных обязательств. По мере строительства новых маршрутов эти объемы будут расти.
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экономика, россия, газпром, алексей миллер, северный поток, турецкий поток, голубой поток
Экономика, Россия, Газпром, Алексей Миллер, Северный поток, Турецкий поток, Голубой поток
17:01 28.12.2022
 
"Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье до 100,9 миллиарда кубов

Миллер: "Газпром" в 2022 году снизит экспорт в дальнее зарубежье до 100,9 миллиарда кубов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция, входящая в систему "Газпрома" для обеспечения поставок
Компрессорная станция, входящая в систему Газпрома для обеспечения поставок - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2022 году поставит российским потребителям 243,1 миллиарда кубометров газа, в страны дальнего зарубежья – 100,9 миллиарда кубометров, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"В 2022 году... 243,1 миллиарда кубометров газа будет поставлено из газотранспортной системы "Газпрома" нашим российским потребителям. И 100,9 миллиарда кубометров газа – в страны дальнего зарубежья", – сообщил Миллер во время выступления на предновогоднем селекторном совещании.
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"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер
По итогам прошлого года компания экспортировала в страны дальнего зарубежья 185,1 миллиарда кубометров, что стало четвёртым результатом в истории. Таким образом, экспорт компании снизится на 45,5%.
Весной "Газпром" объявил о сокращении или полном прекращении поставок компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины.
Затем в начале лета заметно снизились поставки по основному маршруту – "Северному потоку", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились вовсе.
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Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" из-за контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась, так как Киев перекрыл часть транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
В то же время растет экспорт в Китай – по "Силе Сибири". "Газпром" подчеркивает, что поставки регулярно идут сверх суточных контрактных обязательств. По мере строительства новых маршрутов эти объемы будут расти.
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