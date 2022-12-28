https://ria.ru/20221228/gazprom-1841956745.html
"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер
"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер - РИА Новости, 28.12.2022
"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер
"Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:21
2022-12-28T16:21
2022-12-28T16:46
экономика
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Он добавил, что только в этом году "Газпром" заплатит в бюджеты разных уровней более 5 триллионов рублей."Газпром" вносит колоссальный, огромный вклад в развитие экономики нашей страны... При этом сам "Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства. И я хочу поблагодарить финансовый блок за очень четкую, слаженную работу", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
https://ria.ru/20220830/gazprom-1813272362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, алексей миллер
Экономика, Газпром, Алексей Миллер
16:21 28.12.2022 (обновлено: 16:46 28.12.2022)
"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер
Миллер заявил, что "Газпром" чувствует себя финансово устойчивым и платит по всем долгам
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Он добавил, что только в этом году "Газпром" заплатит в бюджеты разных уровней более 5 триллионов рублей.
"Газпром" вносит колоссальный, огромный вклад в развитие экономики нашей страны... При этом сам "Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства. И я хочу поблагодарить финансовый блок за очень четкую, слаженную работу", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании.