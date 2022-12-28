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"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер - РИА Новости, 28.12.2022
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"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер
"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер - РИА Новости, 28.12.2022
"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер
"Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:21
2022-12-28T16:46
экономика
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Он добавил, что только в этом году "Газпром" заплатит в бюджеты разных уровней более 5 триллионов рублей."Газпром" вносит колоссальный, огромный вклад в развитие экономики нашей страны... При этом сам "Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства. И я хочу поблагодарить финансовый блок за очень четкую, слаженную работу", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
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экономика, газпром, алексей миллер
Экономика, Газпром, Алексей Миллер
16:21 28.12.2022 (обновлено: 16:46 28.12.2022)
 
"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер

Миллер заявил, что "Газпром" чувствует себя финансово устойчивым и платит по всем долгам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтарт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром" в Татарстане
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром в Татарстане - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром" в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Он добавил, что только в этом году "Газпром" заплатит в бюджеты разных уровней более 5 триллионов рублей.
"Газпром" вносит колоссальный, огромный вклад в развитие экономики нашей страны... При этом сам "Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства. И я хочу поблагодарить финансовый блок за очень четкую, слаженную работу", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 20:46
Выручка и прибыль "Газпрома" по МСФО в I полугодии стали рекордными
 
ЭкономикаГазпромАлексей Миллер
 
 
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