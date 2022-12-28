https://ria.ru/20221228/gazprom-1841956745.html

"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер

"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер - РИА Новости, 28.12.2022

"Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым, заявил Миллер

"Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:21

2022-12-28T16:21

2022-12-28T16:46

экономика

газпром

алексей миллер

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" вносит огромный вклад в экономику страны и при этом чувствует себя абсолютно финансово устойчиво, выполняя все долговые обязательства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Он добавил, что только в этом году "Газпром" заплатит в бюджеты разных уровней более 5 триллионов рублей."Газпром" вносит колоссальный, огромный вклад в развитие экономики нашей страны... При этом сам "Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства. И я хочу поблагодарить финансовый блок за очень четкую, слаженную работу", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

https://ria.ru/20220830/gazprom-1813272362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, газпром, алексей миллер