https://ria.ru/20221228/gazmanov-1841856154.html

Газманов прокомментировал откровенные фото жены

Газманов прокомментировал откровенные фото жены - РИА Новости, 28.12.2022

Газманов прокомментировал откровенные фото жены

Олег Газманов прокомментировал откровенные фото жены Марины. По мнению исполнителя, они были вполне целомудренными. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:18

2022-12-28T12:18

2022-12-28T12:18

шоубиз

олег газманов

семья

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Олег Газманов прокомментировал откровенные фото жены Марины. По мнению исполнителя, они были вполне целомудренными. Кроме того, по словам артиста, женщина не должна слишком откровенно выставлять себя напоказ. Также он рассказал о разном восприятии откровенных фотографий женщинами и мужчинами. Накануне жена певца выставила снимки в нижнем белье в своей соцсети. Подписчики восхитились внешностью 53-летней Марины. Супруги поженились в 2003 году. Брак стал вторым для Газманова. Пара воспитывает общую дочь Марианну. Ранее артист назвал предателем сбежавшего за границу Максима Галкина*. Также он раскритиковал шоумена за негативные высказывания о России. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221114/gazmanov-1831335448.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

олег газманов, семья