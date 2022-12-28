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Газманов прокомментировал откровенные фото жены - РИА Новости, 28.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221228/gazmanov-1841856154.html
Газманов прокомментировал откровенные фото жены
Газманов прокомментировал откровенные фото жены - РИА Новости, 28.12.2022
Газманов прокомментировал откровенные фото жены
Олег Газманов прокомментировал откровенные фото жены Марины. По мнению исполнителя, они были вполне целомудренными. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:18
2022-12-28T12:18
шоубиз
олег газманов
семья
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Олег Газманов прокомментировал откровенные фото жены Марины. По мнению исполнителя, они были вполне целомудренными. Кроме того, по словам артиста, женщина не должна слишком откровенно выставлять себя напоказ. Также он рассказал о разном восприятии откровенных фотографий женщинами и мужчинами. Накануне жена певца выставила снимки в нижнем белье в своей соцсети. Подписчики восхитились внешностью 53-летней Марины. Супруги поженились в 2003 году. Брак стал вторым для Газманова. Пара воспитывает общую дочь Марианну. Ранее артист назвал предателем сбежавшего за границу Максима Галкина*. Также он раскритиковал шоумена за негативные высказывания о России. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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олег газманов, семья
Шоубиз, Олег Газманов, Семья
12:18 28.12.2022
 
Газманов прокомментировал откровенные фото жены

Олег Газманов прокомментировал откровенные фото жены Марины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПевец и композитор Олег Газманов с супругой Мариной
Певец и композитор Олег Газманов с супругой Мариной - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Олег Газманов прокомментировал откровенные фото жены Марины. По мнению исполнителя, они были вполне целомудренными.
"Я, честно говоря, не наблюдаю особой откровенности. Но она может позволить себе показать то, что можно показать, но в рамках приличия. И молодежь должна к этому стремиться", – поделился певец в интервью Teleprogramma.pro.
Кроме того, по словам артиста, женщина не должна слишком откровенно выставлять себя напоказ.
"Женщина должна быть сексапильной, но это не значит, что она должна все открывать. Наоборот, когда все прикрыто, такая фантазия сразу играет!" – признался музыкант.
Также он рассказал о разном восприятии откровенных фотографий женщинами и мужчинами.

"Знаете, женщины и девушки делают такие фотосессии для других представительниц своего пола. Просто мужчины смотрят на это по-другому. Они не обращают внимания на новые прибамбасы, какие-то типично женские инструменты, а, например, смотрят на женскую пластику", – сообщил Газманов.

Накануне жена певца выставила снимки в нижнем белье в своей соцсети. Подписчики восхитились внешностью 53-летней Марины.
"Как статуэточка!", "Обаятельна и сексуальна!", "Божечки, как можно быть такой идеальной!", "Очень молодо выглядите!" – отреагировали комментаторы.
Супруги поженились в 2003 году. Брак стал вторым для Газманова. Пара воспитывает общую дочь Марианну.
Ранее артист назвал предателем сбежавшего за границу Максима Галкина*. Также он раскритиковал шоумена за негативные высказывания о России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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