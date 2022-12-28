https://ria.ru/20221228/fsb-1841793401.html
ФСБ пресекла деятельность четырех пособников террористов в Хабаровске
ФСБ пресекла деятельность четырех пособников террористов в Хабаровске - РИА Новости, 28.12.2022
ФСБ пресекла деятельность четырех пособников террористов в Хабаровске
Деятельность четырех пособников террористов, действующих в интересах международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"*, пресечена в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T04:19
2022-12-28T04:19
2022-12-28T05:44
россия
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600798517_52:0:971:517_1920x0_80_0_0_cc6f5dfc5f37f0400e0b5b807ac39aff.jpg
ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Деятельность четырех пособников террористов, действующих в интересах международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"*, пресечена в Хабаровске, сообщило в среду краевое управление ФСБ.По данным управления, в мае задержан выходец одной из среднеазиатских республик Юлдашев М. Ш. у., который, действуя в интересах террористов, финансировал организацию. Сам занимался разведкой, а также передал пособникам зарегистрированный в одном из интернет-мессенджеров аккаунт для призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма. Следствием были установлены соотечественники Юлдашева — Тургунпулатов П., Абдурахмонов К.А.у. и Олимов А., располагавшие сведениями о его деятельности и по идеологическим мотивам умышленно не сообщивших об этом в полицию. В отношении Юлдашева возбудили уголовные дела по части 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической). Дела в отношении Тургунпулатова, Абдурахмонова и Олимова возбуждены по ст. 205.6 УК (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении...). "Приговором первого Восточного окружного военного суда Юлдашев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет (два года в тюрьме, остальные в колонии строго режима). С учетом деятельного раскаяния Тургунпулатова, Абдурахмонова и Олимова Центральный районный суд признал их виновными и назначил им наказания в виде денежных штрафов", -сообщили в ФСБ* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20221223/fsb-1840776061.html
россия
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600798517_158:0:844:515_1920x0_80_0_0_e2bb7b570c458fd63cdfd354d36fbe88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край
Россия, Хабаровск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Хабаровский край
04:19 28.12.2022 (обновлено: 05:44 28.12.2022)
ФСБ пресекла деятельность четырех пособников террористов в Хабаровске
В Хабаровске ФСБ задержала четырех пособников террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*
ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Деятельность четырех пособников террористов, действующих в интересах международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"*, пресечена в Хабаровске, сообщило в среду краевое управление ФСБ.
По данным управления, в мае задержан выходец одной из среднеазиатских республик Юлдашев М. Ш. у., который, действуя в интересах террористов, финансировал организацию. Сам занимался разведкой, а также передал пособникам зарегистрированный в одном из интернет-мессенджеров аккаунт для призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма. Следствием были установлены соотечественники Юлдашева — Тургунпулатов П., Абдурахмонов К.А.у. и Олимов А., располагавшие сведениями о его деятельности и по идеологическим мотивам умышленно не сообщивших об этом в полицию.
В отношении Юлдашева возбудили уголовные дела по части 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической). Дела в отношении Тургунпулатова, Абдурахмонова и Олимова возбуждены по ст. 205.6 УК (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении...).
"Приговором первого Восточного окружного военного суда Юлдашев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет (два года в тюрьме, остальные в колонии строго режима). С учетом деятельного раскаяния Тургунпулатова, Абдурахмонова и Олимова Центральный районный суд признал их виновными и назначил им наказания в виде денежных штрафов", -сообщили в ФСБ
* Террористическая группировка, запрещенная в России